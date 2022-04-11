«Коми энергосбытовая компания» подвела итоги акции «В Новый год – без долгов!»

Уже девятый год подряд АО «Коми энергосбытовая компания» проводит акцию “Новый год - без долгов!”. Как и в прошлых годах, для участия в акции жителям Коми нужно было погасить задолженность за ресурсы при ее наличии и оплатить ноябрьскую квитанцию вместе со счетом за декабрь до конца 2021 года. Только в этом году добавилась еще одно условие. Участникам нужно было перейти на электронную квитанцию. Те, кто выполнил все условия, автоматически становились претендентами на победу в розыгрыше призов*.

Каждый год количество участников растет. В 2019 году в акции приняло участие 36 тыс., в прошлом - 42 тыс., а в этом уже около 46 тыс. человек. При этом в 2022 году около 35 тыс. человек вошли в новый год без долгов.