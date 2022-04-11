«Коми энергосбытовая компания» подвела итоги акции «В Новый год – без долгов!»

Уже девятый год подряд АО «Коми энергосбытовая компания» проводит акцию “Новый год - без долгов!”. Как и в прошлых годах, для участия в акции жителям Коми нужно было погасить задолженность за ресурсы при ее наличии и оплатить ноябрьскую квитанцию вместе со счетом за декабрь до конца 2021 года. Только в этом году добавилась еще одно условие. Участникам нужно было перейти на электронную квитанцию. Те, кто выполнил все условия, автоматически становились претендентами на победу в розыгрыше призов*.
Каждый год количество участников растет. В 2019 году в акции приняло участие 36 тыс., в прошлом - 42 тыс., а в этом уже около 46 тыс. человек. При этом в 2022 году около 35 тыс. человек вошли в новый год без долгов.
Для проведения розыгрыша организаторы составили специальные реестры с номерами договоров участников. При помощи генератора случайных чисел определили страницу, строку и столбец в реестре. Соответствующий номер договора становился победителем. В процессе разыграли сертификаты на оплату тепло- и электроэнергии номиналом 1 000, 2 000, 3 000 и 4 000 рублей. Суперпризом в этом году стал IPhone 13**. Чтобы все прошло честно, результаты розыгрыша фиксировали, а за прозрачностью процедуры наблюдали СМИ.
- Акция “Новый год - без долгов!” стала доброй традицией. Следующий год у нас уже юбилейный. Когда мы только начинали реализовывать акцию “Новый год - без долгов!”, активность была не самой высокой. Но сегодня количество участников выросло. Мы надеемся, что в будущем мы приблизимся к цифре, когда уже более 50% наших потребителей войдут в новый год без долгов. Надеемся, что добросовестных потребителей с каждым годом будет все больше, - рассказала генеральный директор АО "Коми энергосбытовая компания" Елена Борисова.
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*Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте www.komiesc.ru
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