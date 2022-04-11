СберБанк снизил ставки по ипотеке

С 11 апреля СберБанк снизил ставки по большинству ипотечных программ сразу на 2,1 процентных пункта — до 16,9%. Ставки снизились для самых популярных ипотечных кредитов: на покупку вторичной недвижимости и новостроек.

Клиентам, которые подали ранее заявки на прежних условиях и получили одобрение банка, ставки будут пересмотрены автоматически при выходе на сделку.

При этом ставки по программам льготной ипотеки не изменились. По программам семейной ипотеки, Дальневосточной ипотеки и программе «Господдержка 2020» ставки находятся на уровне ниже ориентиров, установленных постановлением Правительства РФ.

Николай Васев, вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Домклик» СберБанка: