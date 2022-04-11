Сбер снизил ставки по потребительским кредитам

С 10 апреля СберБанк делает условия по потребительским кредитам выгоднее для клиентов. Ставка снижена на 2 процентных пункта.

Теперь минимальная ставка по потребительском кредиту для всех категорий заемщиков составит 19,9%.

Сбербанк также снизил стоимость сервиса «Деньги до зарплаты» по самым востребованным займам у наших клиентов — на небольшие суммы.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: