На трассе в Коми произошла жуткая авария, один человек погиб

Под Ухтой произошло жесткое ДТП с двумя автомобилями. На 3 километре трассы Ухта-Сосногорск лоб в лоб врезались Daewoo Nexia и ВАЗ-21099, в результате чего погиб человек. Об этом сообщили в ухтинской Госавтоинспекции.



Это случилось 10 апреля в 22.43. Водитель 1991 года рождения за рулем Ваза ехал со стороны Ухты в направлении Сосногорска. В какой-то момент он выехал на встречку и влетел прямо в Daewoo Nexia, за рулем которой был водитель 1988 года рождения. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности.

В результате столкновения обе машины превратились в груду металлолома, а водитель Daewoo Nexia умер по дороге в больницу. Водитель ВАЗа госпитализирован со множественными переломами.