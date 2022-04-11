В Сыктывкаре пройдет «Ярмарка недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга»

Новости рынка недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга: что сейчас пользуется спросом, какая минимальная цена и на что можно рассчитывать?

Индивидуальные консультации со специалистами по недвижимости из Москвы и Санкт-Петербурга. Вы сможете напрямую задать все интересующие вопросы.

Анонсы стартов продаж и низкие цены на новостройки. Квартиры напрямую от застройщиков по лучшим ценам со скидками для региональных покупателей.

Возможность обмена вашей квартиры в Сыктывкаре на новую в Москве или Петербурге. Вы можете обменять свою квартиру на новую в Москве или Санкт-Петербурге на выгодных условиях.

Консультации специалистов по вторичной недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. Не хотите ждать, пока построится дом? Купите готовую квартиру за наличные или в ипотеку.

Ипотека. Специальные условия по ипотеке.

Рассрочка от застройщиков. Вы не хотите брать ипотеку? Рассмотрите вариант рассрочки. Платить можно раз в месяц или ежеквартально. Специалисты подберут оптимальную программу, подберут жилой комплекс.