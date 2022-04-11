В Сыктывкаре пройдет «Ярмарка недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга»

Индивидуальные консультации пройдут 13 и 14 апреля по адресу улица Интернациональная, дом 50, компания «Две столицы».
На Ярмарке недвижимости, которую организует компания «Две Столицы», будут представлены жилые комплексы одних из крупнейших застройщиков России: Группы ЛСР, SetlGroup, ЦДС, «Самолет», А101, INGRAD, RBI, AFI DEVELOPMENT, МИЦ, Capital Group.
Что вас ждет на ярмарке недвижимости?
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Новости рынка недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга: что сейчас пользуется спросом, какая минимальная цена и на что можно рассчитывать?
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Индивидуальные консультации со специалистами по недвижимости из Москвы и Санкт-Петербурга. Вы сможете напрямую задать все интересующие вопросы.
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Анонсы стартов продаж и низкие цены на новостройки. Квартиры напрямую от застройщиков по лучшим ценам со скидками для региональных покупателей.
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Возможность обмена вашей квартиры в Сыктывкаре на новую в Москве или Петербурге. Вы можете обменять свою квартиру на новую в Москве или Санкт-Петербурге на выгодных условиях.
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Консультации специалистов по вторичной недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. Не хотите ждать, пока построится дом? Купите готовую квартиру за наличные или в ипотеку.
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Ипотека. Специальные условия по ипотеке.
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Рассрочка от застройщиков. Вы не хотите брать ипотеку? Рассмотрите вариант рассрочки. Платить можно раз в месяц или ежеквартально. Специалисты подберут оптимальную программу, подберут жилой комплекс.
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Региональные скидки от застройщиков для покупателей из Сыктывкара. Специальные условия покупки квартир в новостройках, система лояльности от наших партнеров-застройщиков.
Кто прилетит?
Специалисты по недвижимости из Москвы и Петербурга прилетают в Сыктывкар!
Приходите на Дни открытых дверей 13 и 14 апреля с 12:00 до 19:00 по адресу: ул. Интернациональная, 50.