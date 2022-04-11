Будет по-настоящему жарко: синоптики дали прогноз на неделю в Коми

Как рассказали в ЦГМС региона, по большей части эта неделя в республике будет очень теплой. Температура отклонится от нормы в сторону «плюса» на 8-10 градусов.

Южный ветер принесет с собой горячие потоки из теплых регионов страны. Ночью температура воздуха преимущественно составит от +0 до +5 градусов, а на севере установится в районе от +6 до +11 градусов. На юге Коми и вовсе можно ждать +12…+17 С. Обычно такая температура характерна для мая, а не для апреля.