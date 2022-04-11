Овнов ждут разногласия, а Раков — неудачи: гороскоп на 11 апреля

Благоприятный день для Тельцов. В работе нужно придерживаться четко поставленного плана и не кидаться из одной крайности в другую. Прислушайтесь к советам ваших союзников, это могут быть весьма полезные идеи. А вот искать новых единомышленников сегодня не рекомендуется, вас очень легко ввести в заблуждение. Вы не сразу поймете, что намерения человека не так хороши. Вы склонны тратить больше обычного, поэтому носите с собой сумму необходимую для ежедневных покупок.

В этот день разногласия с окружающими возникают чаще, чем бы того хотелось. Поладить с людьми будет непросто. В отношениях с близкими нужно искать компромисс. В профессиональной деятельности придется решать несколько вопросов одновременно, трудно сосредоточиться на чем-то одном. Стоит быть осторожными с деньгами и ценными вещами.

Сегодня Близнецам может показаться, что их окружают враги. Вам мерещится что кто-то замышляет против вас недоброе. Такая тревожность в конце концов приведет к истощению, а сил на выполнение полезной работы не останется. Невнимательность в расчетах может привести к ошибкам и небольшим финансовым потерям. Принятие важных решений стоит отложить на более благоприятный день. Не самый лучший день для новых знакомств, они могут обернуться проблемами.

Рак

На первую половину дня не стоит планировать ничего важного. Дела будет сложно довести до конца, повышается вероятность неудач. Ближе к обеду ситуация улучшится, и вы сможете заручиться поддержкой ваших друзей или партнеров. Не исключены денежные поступления, которые поправят материальное положение.

Лев

Сегодня Львы полны энергии и жизненных сил, которые помогут справиться даже с самыми сложными задачами и решить трудные вопросы. Вы схватываете информацию на лету, благоприятный день для начала изучения чего-то нового. В первой половине дня звезды благоволят вам в любых начинаниях. Чтобы достичь задуманного, стоит держать свои планы при себе. Иначе недоброжелатели смогут воспользоваться моментов, чтобы вставить вам палки в колеса. Вероятны небольшие денежные поступления.

Дева

У вас появляются идеи, которые вскоре можно воплотить в жизнь. Возможны переговоры, которые будут касаться отдаленного будущего, однако принятые решения не будут окончательными. Необычные ситуации помогут вам по-новому взглянуть на привычные вещи. В личных отношениях стоит прислушаться к подсказкам интуиции.

Весы

Не самый лучший день для Весов. Неприятности могут подстерегать вас, если не проявлять осторожность и предусмотрительность. Необдуманные поступки могут понести за собой серьезные последствия. Все что вы делаете сегодня, в центре внимания, поэтому о допущенных ошибках станет известно всем. Будьте разборчивее в контактах, вас могут окружать люди о намерениях которых вы и не догадываетесь.

Скорпион

В первой половине дня повышается вероятность споров, которые могут перерасти в серьезные конфликты. Ключ к вашему успеху – в недюжинном самообладании. Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь на провокации. Ближе к обеду вероятны денежные поступления или хорошими новостями с работы. В семейной жизни не исключены приятные перемены.

Стрелец

Энегрии сегодняшнего дня достаточно, чтобы преодолеть преграды на пути к поставленной цели. Вы достигаете высоких результатов там, где другие просто опускают руки. Не все способны порадоваться вашим успехам, есть среди людей, которые вас окружают и завистники. Возможны разногласия в коллективе и вам придется приложить все усилия, чтобы не допустить конфликта. Новые знакомства в этот день могут создать препятствия на пути к достижению желаемого.

Козерог

В этот день Козерогов могут подстерегать неудачи. Эмоциональный фон дня заставляет вас нервничать и тревожиться из-за каждого пустяка. Не исключено, что окружающие могут напомнить вам о каких-то ошибках прошлого и это может выбить вас из колеи. Под вечер ситуация улучшится и вы сможете найти общий язык с людьми близкими вам по духу. Вероятны небольшие денежные поступления.

Водолей

Сегодня Водолеи почувствуют прилив сил, который поможет им справиться с трудными задачами. Вы не боитесь ответственности и беретесь за дела, которые позволят проявить свои профессиональные качества. Вы сможете укрепить позиции, оставив соперников далеко позади. Во второй половине дня появится шанс решить наболевшие вопросы и довести до конца многие дела. Ваши близкие люди порадуют хорошими новостями.

Рыбы

Рыбам нужно четко распланировать свой день и подумать о том, какие последствия могут иметь те или иные действия. Опрометчивые поступки или решения в порыве эмоций могут сыграть с вами плохую шутку. Могут напомнить о себе давние враги, стоит быть готовыми дать им отпор. Во второй половине дня приятное известие поднимет вам настроение.