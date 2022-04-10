Сыктывкарцы рассказали о неполадках с интернетом и телевидением

Жители столицы Коми стали сообщать о неполадках с интернет-телевещанием. Сбои взволновали жителей города, и они рассказали об этом редакции портала "Pro Город Сыктывкар".
"Здравствуйте, а что вообще с Ростелекомом? Как-то странно это всё. В наше непростое время в Северо-Западном регионе прекращают телевещание". — обеспокоен читатель "Pro Город Сыктывкар".
Как сообщили в компании, проблема и правда имеет место быть:
"Центр мониторинга работы сервисов «Ростелекома» действительно фиксирует сложности в работе видеосервиса Wink и IP TV на территории Северо-Запада по техническим причинам. Компания делает все необходимое для оперативного восстановления сервиса. О завершении работ будет сообщено дополнительно", — сообщили в компании.