Сыктывкарцы рассказали о неполадках с интернетом и телевидением

Жители столицы Коми стали сообщать о неполадках с интернет-телевещанием. Сбои взволновали жителей города, и они рассказали об этом редакции портала "Pro Город Сыктывкар".

"Здравствуйте, а что вообще с Ростелекомом? Как-то странно это всё. В наше непростое время в Северо-Западном регионе прекращают телевещание". — обеспокоен читатель "Pro Город Сыктывкар".

Как сообщили в компании, проблема и правда имеет место быть: