В Сыктывкаре ВАЗ "утонул" в луже

В столице Коми произошла небольшая, но очень неприятная авария. Автомобиль провалился в лужу, которая оказалась куда глубже, чем могло показаться. Подробнее об этом рассказали в паблике "Автотема 11".
Это случилось днем 10 апреля. На фотографии с места происшествия видно, что колесо провалилось в яму так глубоко, что машина оказалась лежать на днище без возможности выехать.
Как заявили подписчики группы в Сети, на этом месте происходит уже не первый подобный случай. Оказалось, что ранее, после того, как в эту яму угодил "Рено", ее засыпали. Но долго такой ремонт не продержался. В этот раз дорожники снова быстро среагировали на ЧП и вновь точечно провели мелкий ремонт ямы.