В Сыктывкаре ВАЗ "утонул" в луже

В столице Коми произошла небольшая, но очень неприятная авария. Автомобиль провалился в лужу, которая оказалась куда глубже, чем могло показаться. Подробнее об этом рассказали в паблике "Автотема 11".

Это случилось днем 10 апреля. На фотографии с места происшествия видно, что колесо провалилось в яму так глубоко, что машина оказалась лежать на днище без возможности выехать.