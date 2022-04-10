Рев моторов и жженая резина: под Сыктывкаром прошли старты по автомногоборью

9 апреля в Финно-угроском этнопарке Коми прошли старты по автомногоборью. Водители категории «А» и «В» состязались в мастерстве скоростного маневрирования прямо в центре туристического комплекса.

За призовые места на арене состязались 17 автолюбителей и два экипажа мотоциклистов. Автомобили должны были проехать трассу с препятствиями. Их ждали коридор, змейка, зигзаги, «шпилька» и развороты. Кстати, местами водителям приходилось не просто войти в поворот, а успеть развернуть авто на 180 и даже 360 градусов.

Четыре часа шли баталии на трассе. В непростой борьбе среди авто класса «Спорт» победил Андрей Лукин. На переднеприводных машинах первое место занял Евгений Богданов, а среди водителей авто категории «Классика» первым стал Александр Ивашкин. Лучшим мотоциклистом оказался Дмитрий Ивочкин. А специальный приз получила единственная девушка — Наталья Шамсутдинова.

- Сегодняшние старты прошли на высоте. Этнопарк предоставил нам отличную площадку, размеры которой позволили водителям в полной мере продемонстрировать мастерство маневрирования на сложных виражах. Каждый водитель старался проехать трассу таким образом, чтобы максимально впечатлить зрителей. Люди видели, как мощно заносило машины на поворотах, как водители выруливали на сложных зигзагах, какие следы оставляли горячие шины на асфальте. Это ярко и зрелищно, - подвел итоги соревнований Александр Сивков, один из руководителей сыктывкарского автоклуба «Супершип».

Победители и призеры «Этновиража» получили подарки от организаторов и спонсоров турнира. Соревнования завершились розыгрышем призов среди зрителей.