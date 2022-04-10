Весы будут разочарованы, а Девы покинут зону комфорта: гороскоп на 10 апреля

Как давно вы виделись с родными и близкими людьми, Тельцы? Звезды обращают ваше внимание на самые важные в жизни связи, которые мы нередко забываем поддерживать из-за мирской суеты. Сегодня посмотрите на свои отношения с близкими как на источник радости. Вам предоставляется возможность углубить эти отношения.

Звезды обращают ваше внимание на внутренних демонов. Например, ревность и самодовольство. Ваша способность победить их определит успех запланированного вами предприятия. Загляните в свою душу, чтобы понять, что вам нужно изменить. Выходя на поле битвы, помните: у вас есть необходимая поддержка Вселенной, в которой вы нуждаетесь.

Близнецы, вы так часто жалуетесь на судьбу, что это уже входит в привычку. Поймите, что у каждого человека — свои проблемы. Возможно, вам действительно нелегко. Но что, если в вашем окружении есть люди, нуждающиеся в поддержке? Сместите вектор внимания, перестаньте зацикливаться на плохом.

Рак

Бывают дни, когда нужно прыгнуть в самую гущу событий, а бывают дни, когда лучше отступить и смотреть на все издалека. Сегодня звезды рекомендуют вам сыграть роль наблюдателя. В этот день необходимо помнить о своих слабостях и не поддаваться на провокации. Внимательно следите за поступками окружающих и помните: если интуиция подсказывает, что кто-то хочет вам насолить, то наверняка так и есть.

Лев

Приберегите драму для лучших времен, Львы! Вы хороши в том, что делаете, и знаете это. Вам не нужно, чтобы другие подтверждали ваши способности. Не нужно расхваливать себя или, наоборот, прибеднятся, чтобы получить поддержку от других. Просто делайте свое дело и добивайтесь своих целей. Да, по пути вы можете споткнуться и упасть, но вероятность успеха намного больше!

Дева

Вы больше, чем ваша профессия. Вы - многогранное существо с множеством различных талантов и интересов. Сегодня вам нужно забыть о работе и позволить себе ступить на неизведанные территории. Посвятите время изучению нового, покиньте зону комфорта ради саморазвития. Не важно, что это будет: курсы по программированию, уроки иностранного языка или приготовление нового блюда.

Весы

Вы разочарованы, Весы. Вы устали быть единственным, кто поливает росток этой любви. Вы хотите, чтобы дорогие люди немедленно пришли к вам и утешили. Но прежде чем злиться на них за равнодушие, убедитесь, что они знают о вашем желании. Также вам не помешает уверенность, что вы действительно готовы к встрече. Иначе она все равно не пойдет вам на пользу.

Скорпион

Скорпион, сегодня было бы неплохо наладить некогда разорванные связи. Вспомните, кому вы могли довериться, с кем провели детство, юность и лучшее время в жизни. Эти люди были на вышей стороне и в горе, и в радости. Пути расходятся и сходятся, но будьте уверены: ничто не помогает так быстро двигаться вперед, как сильная поддержка.

Стрелец

По мере развития наши убеждения меняются вместе с нами, Стрельцы. Вещи, которые вы когда-то считали очевидными, теперь могут перестать выглядеть такими. Сегодня звезды рекомендуют вам постараться разобраться со своими убеждениями. Возможно, вы почувствовали, что некоторые из них устарели. Менять точку зрения – не такой простой процесс, как может показаться. Главное – не поддавайтесь эмоциям.

Козерог

Звезды обращают ваше внимание на риск предать самого себя, Козероги. Вы должны приложить все усилия и использовать все возможности для того, чтобы остаться верными себе. Отстаивание своей позиции и интересов поначалу будет пугать вас, и это нормально. Двигайтесь шаг за шагом, от малого к большому. Вы находитесь в процессе перехода к новому циклу.

Водолей

Все вышло совсем не так, как хотелось? Увы, но подобное происходит нередко. Вместо переживаний и беспокойства сосредоточьтесь на полученном опыте и извлеките урок. Одновременно не позволяйте новым ранам сделать вас ожесточенным. Вы обладаете способностью самоисцеляться и снова начинать двигаться вперед. Любовь поможет вам пройти через это.

Рыбы

Рыбы, вы так отчаянно пытаетесь доказать окружающим, что заслуживаете уважения, что совершенно выбились из сил. Кому нужны эти геройские подвиги, если вдруг вы окажетесь в больнице? Пожалеют лишь единицы. Посвятите этот день наслаждению: почитайте, поспите, сходите на массаж. Все это позволит «перезагрузиться»