Жителей Коми ждет нестабильная погода и 25-градусные морозы

Жителей Коми ожидает аномальная погода в субботу, 9 апреля. Синоптики сообщают, что на республику обрушится сильный ветер, туман, плохая видимость и контрастная температура.

Так, метеорологи обещают ночью 25-градусные морозы, а уже днем столбик термометра поднимется до +15 градусов. Но так будет не во всех районах Коми. В субботу ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами туман. Ветер ЮВ 7-12 м/с, днем местами порывами 15-17 м/с. Температура ночью в южных районах 0...-5, в северных -7...-12, на северо-востоке -15...-20; днем +4...+9, на севере местами -3...+2, на юго-западе +10...+15 градусов. На крайнем северо-востоке ночью -20...-25, днем -6...-11 градусов.