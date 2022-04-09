В Коми обеды для школьников из малоимущих семей станут дороже

В 2022 году питание обучающимся предоставляется из расчета 35,77 рублей в день. С учетом увеличения на размер районного коэффициента стоимость питания в день в среднем по республике составляет 46,32 рубля.

В Коми увеличат стоимость школьного питания детей из малоимущих семей. Проект указа главы Коми сейчас находится на этапе общественных обсуждений.

По информации Минобрнауки Коми, в муниципальных образовательных учреждениях норма для обеспечения обучающихся, получающих начальное общее образование, горячим завтраком составляет 88,49 рублей.

Таким образом, указом главы РК предлагается увеличить размер стоимости питания и сухого продуктового набора на одного обучающегося на уровне нормы для обеспечения обучающихся, получающих начальное общее образование, горячим завтраком в среднем по муниципальным образованиям в сумме 88,65 рублей. Увеличенный размер стоимости питания будет действовать в период с 18 апреля по 31 мая 2022 года.

Расходы на обеспечение питания 14 тыс. обучающихся в указанный период по действующей стоимости 46,32 руб. составит 22 млн рублей, по предлагаемой стоимости питания – 42,2 млн рублей. Таким образом, расходы на обеспечение увеличения стоимости питания обучающимся составят 20,1 млн рублей.