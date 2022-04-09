Сыктывкарка купила квартиру и обнаружила в ней пистолет

В конце марта 2022 года сыктывкарка обратилась в управление Росгвардии с заявлением о добровольной сдаче оружия.
Горожанка объяснила, что разбирала вещи в новоприобретенной квартире и в коробке с инструментами нашла пистолет. Сотрудники Росгвардии изъяли оружие и выяснили, что этот пистолет принадлежит к виду и типу гражданского газового оружия самообороны.
Горожанка, добровольно сдавшая оружие, получит денежное вознаграждение. В управлении Росгвардии по Коми подчеркнули, что человек освобождается от ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов только в том случае, если добровольно их сдает.