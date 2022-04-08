Владимир Уйба сообщил о ещё двух погибших в Украине солдатах из Коми

Глава Коми выразил соболезнования семьям ещё двух погибших в ходе спецоперации в Украине солдат. Об этом он сказал в своем видеообращении.
При исполнении воинского долга в ходе спецоперации на территории Украины погибли младший сержант Владимир Новиков и гвардии ефрейтор Александр Шрайнер.
Владимир Новиков родился в Воркуте. Выпускник Сыктывкарского колледжа сервиса и связи. До спецоперации служил по контракту в Ленинградской области.
Александр Шрайнер родом из села Визинга Сысольского района. Службу по контракту проходил в Псковской области, в 104-м гвардейском десантно-штурмовом Краснознамённом полку.
"От себя лично и от жителей республики выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. Вечная слава героям Отечества и вечная память", - сказал глава Коми.