Владимир Уйба сообщил о ещё двух погибших в Украине солдатах из Коми

Глава Коми выразил соболезнования семьям ещё двух погибших в ходе спецоперации в Украине солдат. Об этом он сказал в своем видеообращении.

При исполнении воинского долга в ходе спецоперации на территории Украины погибли младший сержант Владимир Новиков и гвардии ефрейтор Александр Шрайнер.

Владимир Новиков родился в Воркуте. Выпускник Сыктывкарского колледжа сервиса и связи. До спецоперации служил по контракту в Ленинградской области.

Александр Шрайнер родом из села Визинга Сысольского района. Службу по контракту проходил в Псковской области, в 104-м гвардейском десантно-штурмовом Краснознамённом полку.