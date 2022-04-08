Сыктывкарских водителей три дня подряд будет останавливать ГИБДД

С 8 по 10 апреля на улицы столицы Коми выйдет рейд Госавтоинспекции. Уже в эту пятницу, вечером, водителей будут проверять экипажи ГИБДД.
Главной задачей стражей порядка будет пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. В первую очередь — выявление автолюбителей, которые сели за руль пьяными, а также отказываются проходить медосвидетельствование.
Напомним, что за это грозит штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами до двух лет. За повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит уголовная ответственность.