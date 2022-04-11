Сколько стоил хлеб за последние пять лет: статистика по Сыктывкару

Цены на хлеб в России зафиксируют до конца года на уровне начала или середины марта. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства России по вопросам сельского хозяйства Виктории Абрамченко по итогам совещания с регионами и бизнесом. По словам, Абрамченко на эти цели уже выделили 2,5 миллиарда рублей. Журналист "Pro Город Сыктывкар" узнал при помощи Комистата и Минсельхоза Коми, какая цена на хлеб была в последние пять лет.

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В СЫКТЫВКАРЕ С ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ПО ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА ПО ДАННЫМ КОМИСТАТА:

Инфографика "Pro Город Сыктывкар". Цены преведены за килограмм, а вес средней буханки хлеба 800 грамм. В 2022 году рассчитана только средняя цена на хлеб с января по март.

Средняя цена за килограмм хлеба из ржаной муки по годам:

2018 – 54 рубля

2019 – 63 рубля

2020 – 62 рубля 60 копеек

2021 – 64 рубля 90 копеек

С января по март 2022 – 68 рублей 40 копеек

Средняя цена за килограмм хлеба и булочных изделий из пшеничной муки высшего сорта:

2018 – 76 рублей 60 копеек

2019 – 86 рублей 90 копеек

2020 – 97 рублей 20 копеек

2021 – 105 рублей 40 копеек

С января по март 2022 – 105 рублей 80 копеек

Средняя цена за килограмм хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1 и 2 сортов:

2018 – 75 рублей 20 копеек

2019 – 78 рублей 20 копеек

2020 – 81 рубль 20 копеек

2021 – 73 рубля 60 копеек

По данным мониторинга Минсельхоза, 31 марта в сетевых и несетевых магазинах Сыктывкара уровень розничных цен сложился в пределах:

от 55,05 до 60,65 рублей за 1 килограмм: на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной;

от 56,20 до 85,85 рублей за 1 килограмм: на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов.

КТО КОНТРОЛИРУЕТ ЦЕНЫ

2 марта 2022 в Республике Коми создан Региональный штаб по обеспечению устойчивости функционирования экономики. Одно из направлений его работы является мониторинг товарных запасов организаций торговли, контроль цен за товарами первой необходимости.

Региональный штаб взаимодействует с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Коми и прокуратурой региона.

"Все поступающие сигналы о фактах повышения цен на социально-значимые продовольственные товары товаропроизводителями, поставщиками и торговыми предприятиями принимаются в работу. При выявлении резкого и необоснованного скачка цен материалы направляются в Федеральную антимонопольную службу Коми и Прокуратуру Коми для проверки и принятия мер реагирования", – сообщили в Минсельхозе Коми.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХЛЕБА

Сейчас в Сыктывкаре производят хлеб около 10 предприятий.