Что в Сыктывкаре напоминает о космосе: автограф Гагарина, названия улиц и граффити

61 год назад, 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полет человека в космос. Корабль "Восток" стартовал в 9 часов 06 минут 59,7 секунд. Масса корабля с лётчиком-космонавтом на борту составляла 4725 килограмм. Приземление космонавта произошло в 10 часов 55 минут на мягкую пашню у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области. Сам полет длился 1 час 48 минут, за это время "Восток" совершил один виток вокруг Земли. "Pro Город Сыктывкар" составил подборку того, что напоминает о космосе в столице Коми.

КОСМОНАВТ – ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СЫКТЫВКАРА

Алексей Елисеев. Фото с сайта Роскосмоса.

В Сыктывкаре нет своих космонавтов, но есть те из них, которые связаны с этим городом. Так лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Алексей Елисеев в 1972 году стал почетным гражданином Сыктывкара. Всего он совершил три космических полета. Сам Алексей Елисеев в качестве члена Центрального правления Общества советско-болгарской дружбы посетил с 18 марта по 22 марта 1972 года Коми АССР и город Сыктывкар.

ШКОЛА ИМЕНИ ГАГАРИНА

Школа расположена по адресу Орджоникидзе, 44. Ученики школы гордо себя называют "Мы – гагаринцы!". Коллектив школы обратился с письмом к Юрию Гагарину в 1961 году, в котором попросили разрешения, чтобы присвоить школе его имя. А как все было, "Pro Городу" рассказал очевидец тех событий – Игорь Бобраков:

Игорь Бобраков. Фото из личного архива.

"В 1961 году имя Гагарина присвоили только что построенной сыктывкарской школе №4, в которой я имел честь учиться. Сам Юрий Алексеевич прислал по поводу открытия школы поздравительную открытку. Она хранится в школьном музее космонавтики – первом и единственном такого рода музее в Коми. Он появился благодаря выпускнику этой школы Леониду Зильбергу. В актовом зале на специальной подставке долгое время находилась скульптура – голова Гагарина в скафандре, которая на нас, школьников, производила огромное впечатление. Чуть ли не все мальчишки того времени мечтали стать космонавтами", – вспомнил Игорь Бобраков.

Та самая открытка с автографом Юрия Гагарина, которая хранится в музее школы №4 Сыктывкара. Фото с сайта школы.

ГРАФФИТИ "ВЫХОД В КОСМОС"

Граффити расположено на гараже рядом с торговым центром "Рублик". Его выполнила команда кировских художников 11 мая 2012 года. Фото Александра Иваскевича.

УЛИЦЫ СЫКТЫВКАРА

Улица Космонавтов в Эжве

Она получила свое название в 1966 году, но вначале исполком района хотел ее назвать именем советского педагога Антона Макаренко. Особенностью улицы является то, что на домах появляются изображения космонавтов.

В апреле 2014 года портрет Юрия Гагарина разместили на доме № 8 по улице Космонавтов. Это приурочили к восьмидесятилетию со дня рождения Юрия Гагарина.

Скриншот из книги "Улица Космонавтов : путеводитель по одной из старейших улиц Эжвинского района города Сыктывкара".

Летом 2015 года на доме № 12 общественники установили плакат с изображением первой женщины космонавта Валентины Терешковой.

Скриншот из книги "Улица Космонавтов : путеводитель по одной из старейших улиц Эжвинского района города Сыктывкара" (2021).

В апреле 2016 года на стене дома № 10 появилось изображение Алексея Леонова – летчика-космонавта, который первым вышел в открытый космос.

Скриншот из книги "Улица Космонавтов : путеводитель по одной из старейших улиц Эжвинского района города Сыктывкара" (2021).

Но в 2022 году сохранился лишь плакат с изображением Юрий Гагарина.

Еще космическую тему на этой улице продолжает изображение на двери подъезда дома №8. Волонтеры в 2015 году там нарисовали ракету "Союз-1", первый советский пилотируемый космический корабль.

Скриншот из книги "Улица Космонавтов : путеводитель по одной из старейших улиц Эжвинского района города Сыктывкара" (2021).

Улица Быковского

Первая улица в Сыктывкаре, которую назвали в честь космонавта. Произошло это в 1963 году после первого полета Валерия Быковского в космос на корабле "Восток-5". Всего Быковский совершил три полета и провел в состоянии невесомости 21 день. Для советских людей он был национальным героем.

Все 12 деревянных домов улицы построили вначале 1960-х годов. По сообщению авторов книги "Улицы космической эпохи", в то время такое жилье было пределом мечтаний новоселов, которые приехали на Всесоюзную комсомольскую стройку.

Улица Комарова

Ее назвали в 1967 году в память летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза, командира первого в мире экипажа из трёх человек Владимира Комарова. Он погиб во время испытательного полета 24 апреля 1967 года. Улица Комарова застроена панельными пятиэтажками постройки 1960-х и 1970-х годов. На одной из них нанесено граффити на космическую тему – изображена ракета и год гибели космонавта. Выполнили работу ученики "Гимназии №1 Сыктывкара", которая находится поблизости от дома.

Сейчас графити не в лучшем состоянии и требует обновления. Но год гибели – апрель 1967 и ракета "Союз" видны. Фото Александра Иваскевича.

МИКРОРАЙОН ОРБИТА

Как и многие районы индустриального СССР, он назван в честь одноименного завода, который должен был стать главным предприятием столицы Коми. Историк и преподаватель Игорь Сажин рассказал об этом следующее:

Игорь Сажин. Фото Револьт-центр.