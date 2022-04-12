Что в Сыктывкаре напоминает о космосе: автограф Гагарина, названия улиц и граффити

61 год назад, 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полет человека в космос. Корабль "Восток" стартовал в 9 часов 06 минут 59,7 секунд. Масса корабля с лётчиком-космонавтом на борту составляла 4725 килограмм. Приземление космонавта произошло в 10 часов 55 минут на мягкую пашню у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области. Сам полет длился 1 час 48 минут, за это время "Восток" совершил один виток вокруг Земли. "Pro Город Сыктывкар" составил подборку того, что напоминает о космосе в столице Коми.
КОСМОНАВТ – ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СЫКТЫВКАРА
Алексей Елисеев. Фото с сайта Роскосмоса.
В Сыктывкаре нет своих космонавтов, но есть те из них, которые связаны с этим городом. Так лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Алексей Елисеев в 1972 году стал почетным гражданином Сыктывкара. Всего он совершил три космических полета. Сам Алексей Елисеев в качестве члена Центрального правления Общества советско-болгарской дружбы посетил с 18 марта по 22 марта 1972 года Коми АССР и город Сыктывкар.
ШКОЛА ИМЕНИ ГАГАРИНА
Школа расположена по адресу Орджоникидзе, 44. Ученики школы гордо себя называют "Мы – гагаринцы!". Коллектив школы обратился с письмом к Юрию Гагарину в 1961 году, в котором попросили разрешения, чтобы присвоить школе его имя. А как все было, "Pro Городу" рассказал очевидец тех событий – Игорь Бобраков:
Игорь Бобраков. Фото из личного архива.
"В 1961 году имя Гагарина присвоили только что построенной сыктывкарской школе №4, в которой я имел честь учиться. Сам Юрий Алексеевич прислал по поводу открытия школы поздравительную открытку. Она хранится в школьном музее космонавтики – первом и единственном такого рода музее в Коми. Он появился благодаря выпускнику этой школы Леониду Зильбергу. В актовом зале на специальной подставке долгое время находилась скульптура – голова Гагарина в скафандре, которая на нас, школьников, производила огромное впечатление. Чуть ли не все мальчишки того времени мечтали стать космонавтами", – вспомнил Игорь Бобраков.
Та самая открытка с автографом Юрия Гагарина, которая хранится в музее школы №4 Сыктывкара. Фото с сайта школы.
ГРАФФИТИ "ВЫХОД В КОСМОС"
Граффити расположено на гараже рядом с торговым центром "Рублик". Его выполнила команда кировских художников 11 мая 2012 года. Фото Александра Иваскевича.
УЛИЦЫ СЫКТЫВКАРА
Улица Космонавтов в Эжве
Она получила свое название в 1966 году, но вначале исполком района хотел ее назвать именем советского педагога Антона Макаренко. Особенностью улицы является то, что на домах появляются изображения космонавтов.
- В апреле 2014 года портрет Юрия Гагарина разместили на доме № 8 по улице Космонавтов. Это приурочили к восьмидесятилетию со дня рождения Юрия Гагарина.
Скриншот из книги "Улица Космонавтов : путеводитель по одной из старейших улиц Эжвинского района города Сыктывкара".
- Летом 2015 года на доме № 12 общественники установили плакат с изображением первой женщины космонавта Валентины Терешковой.
Скриншот из книги "Улица Космонавтов : путеводитель по одной из старейших улиц Эжвинского района города Сыктывкара" (2021).
- В апреле 2016 года на стене дома № 10 появилось изображение Алексея Леонова – летчика-космонавта, который первым вышел в открытый космос.
Скриншот из книги "Улица Космонавтов : путеводитель по одной из старейших улиц Эжвинского района города Сыктывкара" (2021).
Но в 2022 году сохранился лишь плакат с изображением Юрий Гагарина.
Еще космическую тему на этой улице продолжает изображение на двери подъезда дома №8. Волонтеры в 2015 году там нарисовали ракету "Союз-1", первый советский пилотируемый космический корабль.
Скриншот из книги "Улица Космонавтов : путеводитель по одной из старейших улиц Эжвинского района города Сыктывкара" (2021).
Улица Быковского
Первая улица в Сыктывкаре, которую назвали в честь космонавта. Произошло это в 1963 году после первого полета Валерия Быковского в космос на корабле "Восток-5". Всего Быковский совершил три полета и провел в состоянии невесомости 21 день. Для советских людей он был национальным героем.
Все 12 деревянных домов улицы построили вначале 1960-х годов. По сообщению авторов книги "Улицы космической эпохи", в то время такое жилье было пределом мечтаний новоселов, которые приехали на Всесоюзную комсомольскую стройку.
Улица Комарова
Ее назвали в 1967 году в память летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза, командира первого в мире экипажа из трёх человек Владимира Комарова. Он погиб во время испытательного полета 24 апреля 1967 года. Улица Комарова застроена панельными пятиэтажками постройки 1960-х и 1970-х годов. На одной из них нанесено граффити на космическую тему – изображена ракета и год гибели космонавта. Выполнили работу ученики "Гимназии №1 Сыктывкара", которая находится поблизости от дома.
Сейчас графити не в лучшем состоянии и требует обновления. Но год гибели – апрель 1967 и ракета "Союз" видны. Фото Александра Иваскевича.
МИКРОРАЙОН ОРБИТА
Как и многие районы индустриального СССР, он назван в честь одноименного завода, который должен был стать главным предприятием столицы Коми. Историк и преподаватель Игорь Сажин рассказал об этом следующее:
Игорь Сажин. Фото Револьт-центр.
"В Сыктывкаре стали строить завод "Орбита" для изготовления керамического покрытия космических многоразовых кораблей "Буран". После начала перестройки СССР отказался от проекта "Буран" и строительство завода "Орбита" остановилось, а сейчас на этом месте стоят два торговых центра "Макси" и "Июнь", – вспомнил Игорь Сажин.
ПАМЯТНИК В ОРБИТЕ
Возле сыктывкарской школы №25 есть напоминание о космосе. Там находится монумент покорителям космоса, сейчас он почти полностью разрушен. Раньше это была композиция из ракеты, космонавта, который машет рукой, и планеты внутри колец.
По мнению Игоря Сажина, самый известный памятник космосу в Орбите другой:
"Это пароболическая антенна за Гимназией искусств. Это антенна была сделана для связи с космическими спутниками, которые принесли в Коми телевещание в начале 70-х годов. Раньше в этом районе не было ни одного дома, и антенна стояла в пустом поле за частными домами, которые стояли вдоль улицы Печорской", – сообщил историк.
УЛИЦА ГАГАРИНА
Нынешний Октябрьский проспект состоял из двух улиц: Гагарина и Мичурина, которые соединялись на кольце. Улица Гагарина вела от кольца в сторону Эжвы. Подробнее об этом факте рассказали экскурсоводы проекта "Пешком по Усть-Сысольску" Игорь Бобраков и Игорь Сажин:
"12 апреля 1961 года состоялся знаменитый полёт Гагарина, и в том же месяце Сыктывкарский горсовет принял решение назвать именем космонавта продолжение улицы Мичурина от ее пересечения с Коммунистической, где сейчас кольцо, до конца по направлению к Нижнему Чову. Но в 1967 году в честь 50-летия Октябрьской революции эту улицу переименовали в Октябрьский проспект", – рассказал Игорь Бобраков.
Улица Гагарина в Сыктывкаре 1965 год. Фото взято из архивов проекта "Дорогие товарищи".
"Самое интересное, что переименование улиц Гагарина в Октябрьский проспект произошло накануне гибели Гагарина", – добавляет Игорь Сажин.