Центробанк принял решение снизить ключевую ставку

Банк России решил снизить ключевую ставку. С 11 апреля 2022 года она установится на уровне 17% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Банк заявил, что, несмотря на сложности для экономики РФ, риски для ее стабильности перестали нарастать. Темп рост цен значительно замедлился. Напомним, ранее ключевая ставка составляла 20% годовых. Очередное совещание совета директоров банка, где обсудят дальнейшее снижение ставки, состоится 29 апреля.