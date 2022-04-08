Сыктывкарский флот сейчас: в каком состоянии суда и когда они поплывут

Уже совсем скоро откроется Сысола и по ней вновь начнут курсировать речные суда. “Pro Город Сыктывкар” узнал, в каком сейчас состоянии находится флот и ударили ли по нему санкции.

8 апреля наш журналист и вице-мэр Сыктывкара побывали на пристани в Заречье, где сейчас находится столичный флот. Всего на балансе сейчас - 12 судов. Среди них будут работать: "Коммунальник", который перевозит людей от Югора до Заречья, "Парма" и "Дорожник-24", которые перевозят транспорт и пассажирский теплоход "В-114". Почти все из них стоят “замороженные” во льду, кроме двух на воздушной подушке.

Сейчас суда на воздушной подушке – единственный способ передвигаться по Сысоле. Их ввели в Сыктывкаре два года назад и применяют, когда регулярные суда еще не начали ходить или при запрете выхода и выезда на лед. Такие суда перевозят людей и продукты питания.

— В надежности таких судов на воздушной подушке сомневаться не приходится. С каждым годом профессионализм и знания команды флота растут, что позволяет эксплуатировать такие машины с уверенностью, — сообщает вице-мэр Александр Можегов.

Приглашаем вас прокатиться по Сысоле на “воздушной подушке”:

Возникли ли у флота проблемы из-за санкций?

Вице-мэр Сыктывкара отметил, что подготовку к сезону начали еще с конца осени 2021 года. Тогда закупили и подготовили запасные части для судов. Администрация города ожидает, что речной флот будет работать в штатном режиме.

Первый заместитель директора МКП “Жилкомсервис” Иван Ларюков рассказал, что наш флот не боится нехватки оборудования: