Сыктывкарский флот сейчас: в каком состоянии суда и когда они поплывут

Уже совсем скоро откроется Сысола и по ней вновь начнут курсировать речные суда. “Pro Город Сыктывкар” узнал, в каком сейчас состоянии находится флот и ударили ли по нему санкции.
8 апреля наш журналист и вице-мэр Сыктывкара побывали на пристани в Заречье, где сейчас находится столичный флот. Всего на балансе сейчас - 12 судов. Среди них будут работать: "Коммунальник", который перевозит людей от Югора до Заречья, "Парма" и "Дорожник-24", которые перевозят транспорт и пассажирский теплоход "В-114". Почти все из них стоят “замороженные” во льду, кроме двух на воздушной подушке.
Сейчас суда на воздушной подушке – единственный способ передвигаться по Сысоле. Их ввели в Сыктывкаре два года назад и применяют, когда регулярные суда еще не начали ходить или при запрете выхода и выезда на лед. Такие суда перевозят людей и продукты питания.
— В надежности таких судов на воздушной подушке сомневаться не приходится. С каждым годом профессионализм и знания команды флота растут, что позволяет эксплуатировать такие машины с уверенностью, — сообщает вице-мэр Александр Можегов.
Приглашаем вас прокатиться по Сысоле на “воздушной подушке”:
Возникли ли у флота проблемы из-за санкций?
Вице-мэр Сыктывкара отметил, что подготовку к сезону начали еще с конца осени 2021 года. Тогда закупили и подготовили запасные части для судов. Администрация города ожидает, что речной флот будет работать в штатном режиме.
Первый заместитель директора МКП “Жилкомсервис” Иван Ларюков рассказал, что наш флот не боится нехватки оборудования:
– Все запчасти, которые были нужны, мы закупили заранее. Все есть в наличии. Да, проблемы с запчастями могут быть, но китайские аналоги никто не отменял, они есть на рынке. Мы нашли таких поставщиков – из Москвы, Питера и Нижнего Новгорода.
Когда суда начнут плавать?
Как сообщил Иван Ларюков, по прогнозу Коми ЦГМС, примерно 23-25 апреля на реку “встанет” “Коммунальник”, "Парма", а через несколько дней - "Дорожник-24" и "В-114".
Сообщается, что расписание судов еще не утвердили, но оно почти всегда привязано к расписанию автобусных маршрутов. Но весь плавательный состав на всех судах работает круглосуточно. Поэтому, если будет экстренная необходимость, местные жители могут позвонить диспетчеру по телефону 370–000 и организовать любую перевозку.