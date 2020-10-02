Обзор: сколько стоит уехать на поезде из Сыктывкара на юг

"Мы считаем важным сохранить обязательно без удорожания стоимость пассажирских билетов. Будем максимально придерживаться в этом году этих принципов", – заявил глава РЖД.

22 марта Олег Белозеров рассказал, что компания будет придерживаться прежних цен.

В конце марта глава РЖД Олег Белозеров пообещал жителям России, что билеты на “южные" поезда не подорожают. “Pro Город Сыктывкар” выяснил, во сколько обойдется билет на юг.

Так сколько стоят билеты на поезд в плацкарт из Сыктывкара на популярные направления сейчас и сколько они будут стоить через месяц:

Сыктывкар – Санкт-Петербург (1 пересадка)

Цена в апреле: от 3400 рублей

В мае: от 3200 рублей

Сыктывкар – Москва (1 пересадка)

Цена в апреле: от 2500 рублей

В мае: от 2900 рублей

Сыктывкар – Ростов-на-Дону (1 пересадка)

Цена в апреле: от 4800 рублей

В мае: от 5500 рублей

Сыктывкар – Сочи (1 пересадка)

Цена в апреле: от 5300 рублей

В мае: от 6600 рублей

Сыктывкар – Краснодар (1 пересадка)

Цена в апреле: от 7300

В мае: от 7800 рублей

На сайте по поиску билетов мы не смогли найти поезда в Казань, Симферополь и Анапу.