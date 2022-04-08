Жители Коми рассказали, что больше всего ненавидят в своей работе

Жителей Северо-Запада, куда входит и Коми, спросили, что именно им не нравится в своей работе. Оказалось, что причин не так уж и много, но почти у всех они похожи. Подробнее об этом рассказали аналитики портала hh.ru.

Согласно опросу, самая главная боль почти каждого сотрудника — оплата труда. 62% людей недовольны ей. Вторым раздражающим фактором оказалось отсутствие перспектив — это угнетает 45% сотрудников. На третьем месте оказался ответ "Меня не устраивает руководство, коллектив и рабочая атмосфера" — это раздражает 37% человек. Также жителей Коми и округа не устраивают рабочие обязанности, соцпакет, отсутствие корпоративного обучения и условия труда.