На сыктывкарской филармонии появилась огромная буква Z

Филармония столицы Коми присоединилась к акции поддержки президента России и армии РФ: на здании филармонии появилась огромная буква Z в цветах георгиевской ленты. Об этом сообщил телеканал "Юрган".

Баннер поместили на фасаде здания. Как заявил художественный руководитель ансамбля народной музыки "Зарни Ёль" Сергей Гусев, это не просто украшение. Знак появился здесь, как символ единства и поддержки защитников страны.