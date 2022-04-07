В Сыктывкаре появится новый общественный туалет. Об этом сообщили в администрации города.

В мэрии сообщили, что новый общественный туалет установят в июне 2022 года возле центрального бассейна.

Кстати, 6 апреля в нашей группе “ВКонтакте” мы публиковали жалобу сыктывкарца, который возмущался неработающими туалетами в столице Коми:

"В городе нет ни одного нормального общественного туалета! Я просто в шоке. Приходится, гуляя с ребенком, позволять ему делать свои дела на улице. А куда деваться? Иногда бывают просто безвыходные ситуации. Да, в администрации говорят, что они есть, и их целых… 5! Представляете? Особенно учитывая, что они, как правило, закрыты! Обещают сделать еще два, вот это щедрость. И вот после этого мы заходим в интернет и читаем, как все поливают наш город грязью, что он весь такой неприглядный и жить тут невозможно", - сообщил наш читатель.

В ответ мэрия сообщила, что всего в городе есть шесть туалетов, из которых не работает один – в Кировском парке.