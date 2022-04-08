Достроить или взять деньги: дольщики дома на Стахановской в Сыктывкаре приняли решение

"Строительная готовность дома оценена в 55,8%. После всех юридических процедур должно произойти инженерное обследование дома, чтобы понять, безопасен ли он для людей. Далее хотели доработать проект с учетом существующих норм и требований, и наконец достроить его. Но из-за судебных разбирательств мы не можем перейти к строительству дома, у нас нет к нему доступа, и есть большие риски. Поэтому мы обратились в фонд, который и предложил компенсацию в 80 000 за квадратный метр", – отметил Игорь Кузьмичев.

"Застройщик "Вега" не справился со своими обязательствами, поскольку заложил стоимость квадратного метра ниже экономически обоснованной. В результате "Вега" обратились в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Сегодня существуют реальные механизмы для восстановления прав дольщиков. Поэтому оставлять вас один на один с проблемой не собираемся. Все мероприятия, которые были у нас в рамках закона, мы проводим, но сейчас застройщик, который подал в 2019 году на банкротство, его оспаривает. Именно это блокирует наши дальнейшие действия", – отметил Глава Коми.

Напомним, строить дом на Стахановской начали еще в 2016 году. Тогда компания-застройщик "Вега" заключила 103 договора долевого участия. Завершить здание компания не смогла. Работы прекратились в мае 2019 года, на тот момент объект был готов на 82 процента. Сейчас дольщики добиваются решения их жилищного вопроса.

6 апреля в концертном зале администрации Сыктывкара прошла встреча 102 дольщиков дома на Стахановской и представителей власти. Людям предложили два варианта решения вопроса: достройка здания или компенсация. В конце встречи каждый дольщик мог проголосовать на специальном бланке. Корреспондент "Pro Город Сыктывкар" побывал на встрече.

"Если мы после вашего голосования обращаемся в фонд за выплатами, то они проводят полноценную оценку, которая не снижает исходную стоимость. Итоговая сумма зависит от характеристик квартир, их площади. После каждый дольщик получает свои деньги. Это займет два месяца с момента обращения в фонд, но если мы по суду получим доступ к дому и поймем, что его достроить невозможно, то в том случае вы намного позже получите деньги. То есть, если сейчас обратимся в фонд – это два месяца, если после нашего исследования, то это 9 месяцев", – объяснил Кузьмичев.

Замаститель председателя правительства Коми Эльмира Ахмеева

Эльмира Ахмеева с микрофоном в руках. Фото Александра Иваскевича.

"Ваше право сегодня сказать, что мы должны достроить дом. Но вы должны понимать, чтобы приступить, нужно нанять эксперта, который сделает экспертизу. Для этого нужно хотя бы получить документы по дому, которых у нас нет. Речь идет о первичной документации по дому. Вы должны понимать и взвешивать все риски, если решите достраивать дом. Чем быстрее вы примите решение, тем раньше мы пойдем по тому или иному пути", – обратилась Ахмеева к дольщикам

Ульяна Майер, которая представляет интересы четырех дольщиков, спросила о гарантии выплаты денег. Фото Александра Иваскевича.

"Цены на рынке жилья изменяется ежемесячно. Окончательную стоимость сформируют по итогам оценки федерального фонда", – объяснил министр строительства Коми Игорь Кузьмичев.

"Есть постановление Правительства России №1233. Там есть четкая методика подсчета компенсации. Специалисты оценят не ваш дом, а рыночную стоимость квадратного метра в Сыктывкаре, сравнимого по проценту готовности", – объяснил прокурор Константин Ковалев.

"Для того, чтобы оценить 55%, 30% или 20% у нас нет никаких документов из-за судов. У нас нет исполнительных листов, мы не понимаем, на какой глубине фундамент, где проходят коммуникации. Есть опыт Краснодарского края, где 80% недостроенных домов сносят. У нас здесь такая же зона риска. Самое разумное и быстрое – это забрать деньги. Другой вариант длительный и рисковый", – отметил Кузьмичев.

ПОЗИЦИЯ НЕКОТОРЫХ ДОЛЬЩИКОВ

Эмоции у дольщиков не выдерживали. Одна из них закричала:

Возмущенная дольщица. Фото Александра Иваскевича.

"Вот вы нам сказки рассказываете. Мы уже на какое собрание приходим? Что нам тогда говорили? Дом сделан на 85 процентов, а сейчас утверждаете, что на 55. Как такое может быть? Во-вторых, что мы на эти деньги купим? Сарай? Цены растут и растут. Так давайте быстрее достраивайте, а не тяните время", – возмутилась дольщица.

Один из дольщиков обратился лично к главе Коми и попросил решить вопрос с достройкой дома на Стахановской.

Фото Александра Иваскевича.

"Помогите нам по Стахановской с достройкой дома, чтобы мы все с этими обманутыми дольщиками накрыли столы и отпраздновали эту победу", – обратился к Владимиру Уйбе дольщик.

"Вам предлагается два варианта: либо достройка, либо деньги. Первый вариант – это путь в никуда, дом вообще могут снести после всех экспертиз, поскольку он не соответствует проекту. Сегодня единственное верное решение – это проголосовать за компенсацию", – заявил Глава.

ЗА ДОСТРОЙКУ

Дольщик Валерий Пронь дал комментарий для "Pro Города Сыктывкар". Фото Александра Иваскевича.

"Не Ермакович не достроил дом, а администрация ему не позволила. Началось с того, что ему просто не подписали разрешение сделать цокольный этаж жилым, хотя по закону могла это сделать. Всегда у администрации есть свои интересы. Я сам предприниматель и понимаю, как это работает", – заявил дольщик Валерий.

"У администрации не было право прекращать стройку. Дом был практически готов, и тут вдруг застройщика Ермаковича обвиняли в растрате 30 миллионов, но сейчас он себя полностью защитил. Состава преступления не нашли. Я просто сам дольщик, квартира на втором этаже. Для меня этот дом важен, поскольку живу рядом. Очень хотел бы, чтобы там жил старший сын, который сейчас снимает квартиру и платит деньги. У меня четыре голоса, два из них за детей, поскольку вкладывал в дом материнский капитал, и они тоже имеют долю. Все их отдал за достройку дома", – сообщил Валерий.

ЗА КОМПЕНСАЦИЮ

"Я устала уже от всего этого. Хочется, чтобы быстрее эта эпопея с домом закончилась, поэтому проголосовала за компенсацию", – объяснила дольщица Надежда.

"У меня тоже уже нет никаких эмоций. Уже три с половиной года жду квартиру, ее нет. Какие у меня могут быть эмоции в таком случае? Я хочу или деньги, или уже готовую квартиру. Проголосовала самой последней, поскольку не было понимания по стоимости", – пояснила дольщица Анна.

Есть и те из дольщиков, кто склоняли людей в пользу выплаты компенсации:

Дольщик призывает людей взять компенсацию. Фото Александра Иваскевича.

"Правительство хочет нам помочь. У нас есть застройщик, который не смог реализовать проект. Сейчас дом вообще могут снести. Кто-то хочет еще ждать, пока Ермакович успокоится там со своими судами? На сегодняшний день сумма компенсации достойная для Сыктывкара. Поэтому давайте мы с вами сейчас решим, а не будем ждать непонятно какого срока, пока дом достроят", – обратился мужчина к дольщикам.

НА ВСТРЕЧУ ПРИШЕЛ И САМ БЫВШИЙ ЗАСТРОЙЩИК ВИКТОР ЕРМАКОВИЧ

Виктор Ермакович. Фото Александра Иваскевича.

"Дом был не достроен, поскольку чиновники заблокировали решение на строительство в июле 2019 года. Администрация города незаконно остановила мои продажи. Они хотят меня испугать и отобрать дом", – заявил Ермакович.

"Я не раз спрашивал у властей, что не доделано на объекте. Они мне не отвечают. Только прицепились к верхнему этажу. При этом никаких документов не просят, я могу показать, где экспертиза, где проектные решения. Видимо, чиновникам нужно просто склонить людей в пользу компенсаций, а дом отобрать. Больше чем в договоре, никто ничего не выплатит. Они меня неоднократно обманывали, у меня есть все доказательства", – считает бывший застройщик.

"Я сделал все, чтобы достроить дом. Я еще в 2019 году просил не мешать, у меня был шанс сдать дом. Не хотел, чтобы он в зиму уходил, без отопления. Но не могу это делать, когда мне мешают. Уберите помеху или я штык в землю. Сейчас должен строительством дома заниматься Минстрой Коми и конкурсный управляющий. Мне никаких прав не дают. Я почему этот фонд назвал ограблением, а не помощью дольщикам? Они сейчас эти квартиры за большие деньги продадут по разным программам, а людям копейки заплатят. Сейчас дом на 90% достроен", – заявил Ермакович.

ПРОКУРОР ОБ ЕРМАКОВИЧЕ

"На 2016 год жилье на рынке Сыктывкара стоило 46 000 рублей за метр, а Ермакович продавал за 35 000. Когда он понял, что он не укладывается в бюджет, то начал искать различные варианты, как выкрутиться из ситуации. Первый этаж был цокольным, а Ермакович выкопал яму вокруг и решил его сделать жилым. После этого взялся за седьмой этаж, который по проекту должен стать техническим. Там должна быть котельная, он понимает, что у него денег не хватает и пытается его перевести в жилой. Это все нарушения закона, все перепроектируется. Последнее, что мы слышали – это создание на последнем этаже биткоиновой фермы", – сообщил "Pro Городу" прокурор Константин Ковалев.

"Мы не могли с него даже добиться, сколько ему нужно денег, чтобы все это достроить. Он ничего не просчитал. Дошли до того, что говорили ему: "дайте достроить хоть кому-то уже". Он не хотел ничего делать, а сейчас пытается обвинить во всем власть", – отметил Константин Ковалев.

ИТОГОВОЕ РЕШЕНИЕ

Дольщики заполняют специальные листы, где могли выбрать из двух вариантов: достройка дома или компенсация. Фото Александра Иваскевича.

В завершении встрече прошло голосование. Для запуска процедуры выплат дольщикам необходимо большинство. По результатам опроса 89 человек высказались за выплаты, 13 – за достройку дома.

ПРОЦЕДУРА ВЫПЛАТ