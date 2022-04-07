«Тихая гавань» для сбережений: почему золото – самый оптимальный защитный актив

— Почему именно золото? Что побуждает инвесторов многократно увеличивать вложения в него в периоды экономических спадов и потрясений?

Как защитить свои сбережения от инфляции? Этим вопросом сегодня задаются многие. Эксперты сходятся в том, что один из самых надежных и проверенных временем ответов на него — инвестиции в драгметаллы, прежде всего в золото. О том, почему золото считается оптимальным «защитным активом» в периоды турбулентности и как рядовой гражданин может приобрести желтый металл, «Газете.Ru» рассказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

— Практика показывает, что золото быстро растет в цене в кризисные периоды. Мы наблюдали это и в 2008-2011 годах, и в 2020 году в разгар пандемии ковида. Аналогичный тренд мы видим и сейчас: за первые три месяца 2022 года золото и серебро подорожали в среднем на 20%. А когда экономика находится на подъеме, происходит обратное: мировые цены на драгметаллы стабилизируются или падают, поскольку инвесторы перекладывают деньги в более динамичные инструменты, а объем покупок становится в зависимость по большей части от отраслей потребления: ювелирное производство, автомобилестроение, микроэлектроника, медицина и пр.

Но если взглянуть на график стоимости золота за последние 50 лет, то мы увидим, что в долгосрочной перспективе рост цен на металл опережает инфляцию. И это делает его подходящим инструментом для сбережения средств во время обвала рынков, «тихой гаванью» в бушующем море, когда курсы ценных бумаг и валют меняются непредсказуемо. Другими словами, инвесторы намерены «пересидеть» кризис, вложившись в золото. Такая стратегия уже стала традиционной для всего мира, и она обычно работает.

— Получается, что этот инструмент подходит только для игры вдолгую?

— Да, как правило, это инструмент для инвестиций со средним и длинным горизонтом — на 3–5 лет и более. Хотя никто не мешает инвестировать и на меньший срок, если возникла потребность вывести средства и зафиксировать прибыль. Никаких ограничений по продолжительности владения металлом нет: хоть неделю, хоть 50 лет.

— То есть каждому жителю России, который может себе это позволить, пора прикупить золота?

— Я не призываю вкладывать все сбережения в золото, ведь в любой ситуации активы необходимо диверсифицировать. Но направить часть свободных средств в золото вполне разумно.

И, кстати, необязательно инвестировать в физический металл в слитках. У такого способа приобретения драгметаллов есть существенный минус: слитки нужно где-то хранить — в идеале в банковской ячейке, а не дома, что влечет за собой дополнительные расходы. Альтернатива — металлические счета.

— Золотой слиток можно пощупать, это всем понятная вещь, а что такое металлический счет?

Это, пожалуй, самый удобный способ владеть драгоценным металлом. Физического металла на руки вы не получаете (соответственно, исчезают сложности, связанные с его хранением, покупкой и продажей), а просто открываете счет, привязанный к рыночной цене этого металла. Приобретаете, к примеру, 0,1 грамма золота (это минимальный объем покупки в Сбере), владеете им сколько хотите, а потом, в благоприятный по рыночной конъюнктуре момент, можете продать банку.

Открыть такой счет и купить металл можно буквально за минуту в мобильном приложении СберБанк Онлайн в любое время суток. Счет бесплатный и бессрочный, так что переоформлять договор не понадобится, как и платить банку за открытие и ведение счета. А если вы владеете металлом более трех лет, то после его продажи вам не придется платить НДФЛ от полученной прибыли.

— Ощущает ли Сбер повышенный спрос на золото в последнее время?

— Да, металл сейчас пользуется повышенным вниманием: по сравнению с декабрем 2021 года в марте 2022-го наши клиенты открыли в четыре раза больше новых металлических счетов. Средний чек на покупку драгметаллов за март вырос вдвое. В ответ на повышенный спрос мы расширяем количество офисов, где золото можно приобрести в слитках.

А что касается металлических счетов, тут все намного проще: человек может открыть свой первый счет прямо сейчас, пока будет читать это интервью, не приходя в банк и просто запустив приложение СберБанк Онлайн на своем смартфоне.