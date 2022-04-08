Тельцы станут победителями, а у Львов будут проблемы с финансами: гороскоп на 8 апреля

Овнам 8 апреля звезды советуют обратить внимание на своё здоровье. При любом недомогании нужно сразу идти к врачу. Стоит избегать шумных компаний. Эмоциональное состояние очень не стабильное не исключены конфликты с окружающими

Тельцы - сегодня вы победители. Несмотря на конец рабочей недели вы будете ощущать прилив энергии. Звезды советуют этому не сопротивляться заняться спортом или назначить встречу с друзьями.

Близнецы

Близнецам 8 апреля будет тяжело найти общий язык с окружающими. Чтобы не нарваться на конфликт, придется контролировать свои эмоции. А лучше всего постараться провести день наедине с самими собой. Читая книгу или занимаясь любимым хобби.

Рак

Раки хорошо потрудились на этой недели, поэтому в пятницу 8 апреля их ждет заслуженный отдых. Чтобы восполнить энергию и зарядится позитивом стоит сходить на массаж или в бассейн. В личной жизни ждет романтика и полное взаимопонимание

Лев

Львов ждут проблемы с финансами. 8 апреля лучше не совершать крупных покупок. Эмоции будут преобладать и траты окажутся неоправданными. Зато в любви настоящая идилия.

Дева

Удача 8 апреля полностью на стороне дев. Самое время сделать шаг на пути к мечте. Например, поговорить с начальством о повышении зарплаты. В отношениях тоже полная гармония.

Весы

Весам звезды подготовили романтический сюрприз. Высока вероятность 8 апреля встретить свою любовь. Те, у кого уже есть отношение смогут выйти на новый уровень взаимопонимания.

Скорпион

Для скорпионов наступило самое благоприятное время, чтобы улучить своё материальное положение. Не бойтесь браться за новые проекты и менять работу. Труд обязательно будет вознагражден.

Стрелец

Опасность стрельцов поджидает на каждом углу. Стоит быть очень внимательным к своему здоровью и в случае недомогания обратиться к специалисту. Чтобы не усугубить ситуацию нужно воздержаться от алкоголя.

Козерог

Козерогов 8 апреля ждет творческое вдохновение. Поэтому рутинные дела и встречи с друзьями стоит отложить, чтобы освободить время для любимого хобби. Так же можно заняться медитацией или йогой - это поможет набраться сил перед рабочей неделей.

Водолей

Водолее будут чувствовать сильную усталость 8 апреля. Не нужно сопротивляться своему состоянию. Не беритесь за сложные дела, отложите серьезные сделки на более благоприятное время. Звезды советуют полениться, а вечером отправиться на косметические процедуры.

Рыбы

У Рыб вполне вероятно изменится семейное положение. Одиноких ждет судьбоносная встреча, а у женатых вновь вспыхнут былые чувства. Звезды советуют обратить внимание на сны - они могут быть вещими.