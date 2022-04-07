Выяснились подробности исчезновения 19-летней девушки из Коми

Пропавшая 23 марта в Печоре 19-летняя Милена Авдонина исчезла, когда возвращалась домой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми. Напомним, девушка пропала 23 марта. 2 апреля о розыске объявили волонтеры отряда "Лиза Алерт". Поисковики распространили ориентировку на девушку, а также просьбу к автомобилистам просмотреть записи на видеорегистраторах.

Приметы девушки: рост — 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы — рыжие, глаза зеленого цвета. Она была одета в бордовую куртку, розовую кофту, серые джинсы, черные дутые сапоги и серую шапку. С собой у нее была коричневая сумка.