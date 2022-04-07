Выяснились подробности исчезновения 19-летней девушки из Коми

Пропавшая 23 марта в Печоре 19-летняя Милена Авдонина исчезла, когда возвращалась домой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
Напомним, девушка пропала 23 марта. 2 апреля о розыске объявили волонтеры отряда "Лиза Алерт". Поисковики распространили ориентировку на девушку, а также просьбу к автомобилистам просмотреть записи на видеорегистраторах.
Приметы девушки: рост — 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы — рыжие, глаза зеленого цвета. Она была одета в бордовую куртку, розовую кофту, серые джинсы, черные дутые сапоги и серую шапку. С собой у нее была коричневая сумка.
Сотрудники "Спас-Коми" осмотрели местность на наличие следов человека, проверили береговую линию, тропинки в районе п. Озерный. В поисках использовали квадрокоптер и снегоходы. Поиски не принесли результатов.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении Авдониной Милены Андреевны или обстоятельствах ее исчезновения, просьба сообщить информацию по телефонам: 8(82142) 7-89-02, 7-89-06, 7-89-20, 7-89-23 или 02, 112. Также сообщить информация можно по номеру горячей линии 8 (800)700-54-52.