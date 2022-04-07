В Коми из Донецкой и Луганской народных республик прибыли 70 детей

В Коми продолжают прибывать жители ЛНР и ДНР. На этот раз в республику приехали 70 детей. Среди них и школьники, и воспитанники детсадов, и студенты. Об этом сообщили в Минобрнауки региона.

Кто-то из детей приехал с родственниками, кто-то — с родителями, а некоторые добрались сами. Большинство беженцев сейчас в Воркуте. Также людей приняли в Ухте, Сыктывкаре, Сосногорске, Усинске, Инте, Сыктывдинском и Прилузском районах.