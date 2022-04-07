В Коми из Донецкой и Луганской народных республик прибыли 70 детей

В Коми продолжают прибывать жители ЛНР и ДНР. На этот раз в республику приехали 70 детей. Среди них и школьники, и воспитанники детсадов, и студенты. Об этом сообщили в Минобрнауки региона.
Кто-то из детей приехал с родственниками, кто-то — с родителями, а некоторые добрались сами. Большинство беженцев сейчас в Воркуте. Также людей приняли в Ухте, Сыктывкаре, Сосногорске, Усинске, Инте, Сыктывдинском и Прилузском районах.
36 из 47 школьников уже записали в образовательные учреждения, а остальные начнут учебу в ближайшие дни. Пять несовершеннолетних закончат учебный год на дистанционке в своих школах. 23 ребенка — дошкольники, из них 15 зачислены в детские сады. Остальные готовятся к зачислению в дошкольные образовательные организации.
У всех детей есть возможность заниматься в организациях дополнительного образования.
Также в Коми прибыли 9 студентов среднего и высшего профессионального образования, сейчас они проходят обучение в дистанционном формате в колледжах, техникумах и вузах ЛНР и ДНР.