«Сферум» приглашает школьников посоревноваться в продвижении социально значимых проектов

Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум», созданная компаниями VK и «Ростелеком», объявляет о старте открытого чемпионата медиапроектов среди школьных команд.



Участники должны представить творческие концепции на актуальные темы с описанием проблемы и способами ее решения. Проектом может стать план продвижения школы, информационный канал, новостной сайт, подкаст или сообщество в «Сферуме», посвященное социально важной и значимой для школы и ее сообщества теме — любой доступный формат, который наилучшим образом раскроет проблему. В конкурсе могут участвовать учащиеся всех классов: начального, среднего и старшего звена.

Проекты принимаются до 22 апреля 2022 года. С 25 по 29 апреля жюри, в состав которого войдут представители «Сферума», эксперты онлайн-академии SchoolMovie и онлайн-школы Geek School, проведут оценку работ. Финалисты будут защищать свои медиакейсы 13 мая. Для оформления заявки команда должна заполнить анкету регистрации. Подробные условия участия — на сайте «Сферума»: https://prof-sferum.ru/mediacases .