Сыктывкарский врач назвал простой способ избежать проблем с суставами

7 апреля отмечают Всемирный день здоровья. Это важный праздник для каждого, кто заботится о своем благополучии, здоровом теле и крепком духе. В честь праздника «Pro Город» публикует интервью с травматологом-ортопедом медицинского центра «Институт Движения» Николаем Григорьевым. Врач с 36-летним опытом рассказал, что для него означает слово «здоровье» и почему движение – это одна из основных составляющих жизни.

Как отметил Николай Григорьев, здоровье – это сочетание физического и психологического состояний. Чтобы чувствовать себя по-настоящему хорошо, нужно уделять внимание обоим аспектам.

– Есть люди, которые относятся к этому снисходительно. На этот счёт есть хорошее выражение, которое мне очень нравится: «Возможно, здоровье не главное в жизни, но без здоровья всё остальное не имеет никакого значения», – сказал ортопед.



Травматолог-ортопед Николай Григорьев

Для здоровья нужно поддерживать себя во всех отношениях. В физическом плане необходимо как минимум делать утреннюю гимнастику и сбалансировано питаться, но лучше ещё и устраивать прогулки или заниматься в спортивном зале. А вот в моральном плане, отмечает ортопед, важно следить за своими мыслями, ведь если мы будем думать только о болезнях и проблемах со здоровьем, эти проблемы сами к нам и придут.

А вот здоровье суставов и позвоночника во многом зависит от мышечного корсета, который их окружает. Именно поэтому важно больше двигаться: устраивать прогулки, ходить в бассейн, заниматься в специализированных залах, кататься на лыжах и т.д.