Сыктывкарский врач назвал простой способ избежать проблем с суставами

7 апреля отмечают Всемирный день здоровья. Это важный праздник для каждого, кто заботится о своем благополучии, здоровом теле и крепком духе. В честь праздника «Pro Город» публикует интервью с травматологом-ортопедом медицинского центра «Институт Движения» Николаем Григорьевым. Врач с 36-летним опытом рассказал, что для него означает слово «здоровье» и почему движение – это одна из основных составляющих жизни.
Как отметил Николай Григорьев, здоровье – это сочетание физического и психологического состояний. Чтобы чувствовать себя по-настоящему хорошо, нужно уделять внимание обоим аспектам.
– Есть люди, которые относятся к этому снисходительно. На этот счёт есть хорошее выражение, которое мне очень нравится: «Возможно, здоровье не главное в жизни, но без здоровья всё остальное не имеет никакого значения», – сказал ортопед.
Травматолог-ортопед Николай Григорьев
Для здоровья нужно поддерживать себя во всех отношениях. В физическом плане необходимо как минимум делать утреннюю гимнастику и сбалансировано питаться, но лучше ещё и устраивать прогулки или заниматься в спортивном зале. А вот в моральном плане, отмечает ортопед, важно следить за своими мыслями, ведь если мы будем думать только о болезнях и проблемах со здоровьем, эти проблемы сами к нам и придут.
А вот здоровье суставов и позвоночника во многом зависит от мышечного корсета, который их окружает. Именно поэтому важно больше двигаться: устраивать прогулки, ходить в бассейн, заниматься в специализированных залах, кататься на лыжах и т.д.
– Как только человек начинает «застаиваться», «засиживаться» и «залёживаться», возникают проблемы с мышцами: появляется боль, слабость, затем ограничивается эластичность связок и сухожилий. А после на фоне этого развиваются проблемы с суставами: они начинают испытывать больше нагрузки, чем обычно, быстрее изнашиваются и повышается риск развития заболеваний, – отметил Николай Григорьев.
Если же заболеваний избежать не удалось, врачи «Института Движения» готовы вылечить их, не прибегая к операциям. В этом им помогают современные методы лечения: лечебно-медикаментозные блокады снимают боль и воспаления, плазмотерапия ускоряет восстановление, массаж воздействует на триггерные точки, в которых слиплись мышечные волокна, а физиотерапия на европейских аппаратах помогает устранить причины недуга.
Кинезиотерапия проводится на специальных тренажёрах
А чтобы поддерживать своё тело в тонусе, в «Институте Движения» есть два зала лечебной физкультуры. Первый для занятий «классической» ЛФК, которая доказывает свою эффективность уже не одно десятилетие. Второй для занятий кинезиотерапией – лечебной физкультурой на специальных тренажёрах, которые разработаны для медицинских целей. Методика помогает вернуть мышцам эластичность и нарастить мышечный корсет, который удержит сустав в нужном положении. В общем, кинезиотерапия – отличная профилактика болезней опорно-двигательного аппарата.
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