С начала 2022 года в Коми расследовали 12 дел в отношении подростков

За 3 месяца 2022 года в Коми в суд направили более десяти дел в отношении подростков. Об этом рассказали в Следственном комитете региона.

Так, с начала года следователи Коми направили в суд 34 уголовных дела. Из них 12 — в отношении несовершеннолетних. 2 дела приостановлено, еще 5 — прекращено. Расследовано более сорока дел, из которых 3 также в отношении несовершеннолетних. Также в суд направлено 3 дела о коррупции, среди которых насчитывается 10 эпизодов.