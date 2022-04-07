Турция позволит российским туристам расплачиваться картой "Мир"

Турция пообещала российским туристам расширить применение карты "Мир". Об этом со ссылкой на заявление гендиректора Российско-турецкого делового совета при ТПП Алексея Егармина сообщили "Известия".
"Мы видим, что темпы проникновения возможности рассчитываться картой "Мир" довольно быстро растут. Масштабировать саму расчетную систему достаточно просто, она уже работает, ее просто надо наращивать. Турецкие бизнесмены — отельеры, владельцы магазинов, сервисов — понимают актуальность этой проблемы и стараются там, где наши граждане проводят время, досуг, чтобы эта система внедрялась быстрее", — сказал он.
Гендиректор также отметил, что пока карту "Мир" принимают не везде, поэтому туристам стоит заранее уточнять информацию у отелей. Впрочем, российскую карту будут принимать достаточно крупные банки, которые находятся по всей Турции, поэтому проблем со снятием наличных возникнуть не должно.
По данным на апрель 2022 года, карту "Мир" в Турции принимают три банка: ZiraatBankasi, Vakif Bank, Is Bankasi.