Турция позволит российским туристам расплачиваться картой "Мир"

Турция пообещала российским туристам расширить применение карты "Мир". Об этом со ссылкой на заявление гендиректора Российско-турецкого делового совета при ТПП Алексея Егармина сообщили "Известия".

"Мы видим, что темпы проникновения возможности рассчитываться картой "Мир" довольно быстро растут. Масштабировать саму расчетную систему достаточно просто, она уже работает, ее просто надо наращивать. Турецкие бизнесмены — отельеры, владельцы магазинов, сервисов — понимают актуальность этой проблемы и стараются там, где наши граждане проводят время, досуг, чтобы эта система внедрялась быстрее", — сказал он.