Коснутся ли санкции сельского хозяйства Коми: мнение министерства

Владимир Путин заявил, что Россия полностью обеспечена собственными продуктами, а подсолнечное масло и зерно вовсе может продавать другим странам. Произошло это 5 апреля на совещании по поддержке агропромышленного комплекса. В Минсельхозе Коми рассказали журналисту "Pro Город Сыктывкар", сможет ли республика прокормить себя в условиях санкций.

По информации Минсельхоза России и Минпромторга России, объем производства продовольственных товаров в стране не снижается, а только наращивается.

ОТКУДА ПРИВОЗЯТ ПРОДУКЦИЮ

В Коми привозят продукты из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Кировской, Вологодской, Белгородской, Нижегородской области, Республики Марий Эл.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ КОМИ

"У нашей страны земель сельскохозяйственного назначения 380 миллионов гектар. Из них сельскохозяйственных угодий – 197 миллионов гектар", – отметили в ведомстве.

В Минсельхозе считают, что этого объема хватит для населения России. При этом в Коми площадь сельскохозяйственных угодий – 296 000 гектар, из них: пашня – 74 000 гектар; сенокосы – 168 000 гектар; пастбища – 49 000 гектар; многолетние насаждения – 4 800 гектар.

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