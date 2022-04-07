Коснутся ли санкции сельского хозяйства Коми: мнение министерства

Владимир Путин заявил, что Россия полностью обеспечена собственными продуктами, а подсолнечное масло и зерно вовсе может продавать другим странам. Произошло это 5 апреля на совещании по поддержке агропромышленного комплекса. В Минсельхозе Коми рассказали журналисту "Pro Город Сыктывкар", сможет ли республика прокормить себя в условиях санкций.
По информации Минсельхоза России и Минпромторга России, объем производства продовольственных товаров в стране не снижается, а только наращивается.
ОТКУДА ПРИВОЗЯТ ПРОДУКЦИЮ
В Коми привозят продукты из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Кировской, Вологодской, Белгородской, Нижегородской области, Республики Марий Эл.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ КОМИ
"У нашей страны земель сельскохозяйственного назначения 380 миллионов гектар. Из них сельскохозяйственных угодий – 197 миллионов гектар", – отметили в ведомстве.
В Минсельхозе считают, что этого объема хватит для населения России. При этом в Коми площадь сельскохозяйственных угодий – 296 000 гектар, из них: пашня – 74 000 гектар; сенокосы – 168 000 гектар; пастбища – 49 000 гектар; многолетние насаждения – 4 800 гектар.
НАСКОЛЬКО ЭТОГО ХВАТИТ
"Сельхозпроизводителями и населением пашня используется на 43%. Это позволяет обеспечить потребность внутри региона продуктами питания собственного производства по молоку и молокопродуктам – 27,6 %, по мясу и мясопродуктам – 35,7 %, овощам – 27,1 %, яйцу – 50,5 %, по картофелю -76,5 %", – сообщили в Минсельхозе.
КАК БОРЮТСЯ С РЕЗКИМ ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕН
"Все сигналы о фактах резкого повышения цен на социально-значимые продовольственные товары принимаются в работу, и анализируется причина их роста. При выявлении фактов резкого и необоснованного скачка цен и при отказе магазинов пояснить эту ситуацию, информация в отношении таких организаций отправится в Коми Федеральную антимонопольную службу России для проверки и принятия мер", – объяснили в Минсельхозе.
ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ
"Посевные площади для увеличения объёмов производства местной сельскохозяйственной продукции у Республики Коми есть. Что касается сельскохозяйственной техники, то в нашем регионе на 65% она отечественная. В случае перебоев с поставками ввозимых из-за рубежа техники и оборудования, аграрии могут купить аналогичное оборудование российского производства, а также Республики Беларусь", – объяснили в министерстве.