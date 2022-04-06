В Сыктывкаре снизились цены на топливо

В столице Коми почти на 4 рубля стало дешевле на дизельное топливо. При этом цена на АИ-92 и АИ-95 не поменялась ни на одной заправочной станции, сообщает "Комиинформ".

Сейчас цены на топливо на сыктывкарских заправках следующие: