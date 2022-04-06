Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре снизились цены на топливо

В Сыктывкаре снизились цены на топливоk2000-rk.ru

В столице Коми почти на 4 рубля стало дешевле на дизельное топливо. При этом цена на АИ-92 и АИ-95 не поменялась ни на одной заправочной станции, сообщает "Комиинформ".

Сейчас цены на топливо на сыктывкарских заправках следующие:

Компания "Лукойл":

АИ-92 - 47,61 (без изменений)

АИ-95 - 50,62 (без изменений)

100 - 59,47 (было 58,57) плюс 90 коп.

ДТ- 54,51 (было 54,47) плюс 4 коп.

"Компания 2000" (цены с 6 по 25 апреля):

АИ-92 - 45,45 (без изменений)

АИ-95 - 47,85 (без изменений)

ДТ - 53,90 (было 57,65) минус 3 рубля 75 коп.

"Движение Коми":

АИ-92 - 45,55 (без изменений)

АИ-95 - 47,99 (без изменений)

Ультра ДТ - 53,99 (было 57,77) минус 3 рубля 78 коп.

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости