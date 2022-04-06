Сбер начал выпускать бизнес-карты «Мир»

Сбер начал предлагать индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам оформить дебетовую бизнес-карту платёжной системы «Мир».

Пока это можно сделать в цифровом формате в офисе банка. Однако уже до конца апреля бизнес-карты станут доступны к выпуску в интернет-банке СберБизнес, позже появится возможность получить карту в том числе и в пластике. При этом клиенты, которые ранее выпустили цифровую карту, смогут дозаказать к ней пластик.