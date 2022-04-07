Девы встанут не стой ноги, а Стрельцы решат чужие проблемы: гороскоп на 7 апреля

Овен



Сегодня не стоит бояться рискованных решений. Старайтесь смело идти вперед и не останавливаться, если появятся проблемы. Вы сможете получить куда большее, нежели рассчитывали.



Телец



Сегодня можно поговорить о повышении с руководством, но не расстраивайтесь, если начальство проигнорирует ваше предложение – в будущем вы либо добьетесь повышения, либо смените место работы.



Близнецы



Пора навести порядок в вашей жизни. Подключите близких – они помогут разобраться со всем. И прислушайтесь к своей интуиции – она подскажут, чего вам не хватает и как это достать.



Рак



Далеко не все вы доводите до логического конца, что-то бросаете на полпути. Сегодня стоит обернуться и вновь взяться за старые проекты - в будущем они помогут вам заработать неплохие деньги.



Лев



Главное сегодня - общение. Вы сможете уговорить на что-либо любого, так что не теряйте времени зря и просите помощи – вам не откажут. А вечером можно выдохнуть и расслабиться в кругу близких.



Дева



Не планируйте ничего серьезного на утро - сегодня вы встанете не с той ноги, и будет сложно общаться и работать над чем-то. Если вы посмотрите на это со стороны, то сможете найти отличные шансы начать что-то новое и интересное.



Весы



Сегодня все сложные дела вы можете решить по щелчку пальцев. Проблемы могут возникнуть в семье - возможно, вашей второй половинке не хватает поддержки и внимания. Выделите на это время, и ваши отношения выйдут на новый уровень.



Скорпион



Проблемы на работе испортят все ваши планы. Но не расстраивайтесь сильно, а настраивайтесь позитивно – от этого зависит, как долго вы будете исправлять ошибки.



Козерог



Сегодня близкие могут попросить у вас совета или помощи. Выделите на общение достаточно времени, проблемы могут быть не такими простыми, как покажется на первый взгляд.



Стрелец



Сегодня вы решаете самые сложные вопросы и помогаете тем, кто даже об том не просит. Только не навязывайтесь. Вечером стоит заняться спортом - с помощью упражнений вы сможете скинуть стресс и проветрить голову.



Водолей



Не стройте планов в этот день – они не смогут исполниться. Причин будет множество – от плохого настроения до серьезных ошибок. Больше разговаривайте с близкими - общение зарядит оптимизмом и поможет разобраться с самыми сложными проблемами.



Рыбы



Сегодня беритесь только за то, что в будущем принесет вам хорошие деньги. Не обращайте внимание на мелочи, иначе они затормозят дела и испортят ваш настрой.