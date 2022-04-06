Умер лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский

6 апреля скончался лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он умер после продолжительной болезни, о чем в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Также об этом сообщает ТАСС.
Напомним, 2 февраля Жириновского госпитализировали с коронавирусом. Он долго боролся с последствиями заболевания и провел много времени в коме.
"Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей. Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах", — написал Володин.