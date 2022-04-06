Умер лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский

6 апреля скончался лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он умер после продолжительной болезни, о чем в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Также об этом сообщает ТАСС.

Напомним, 2 февраля Жириновского госпитализировали с коронавирусом. Он долго боролся с последствиями заболевания и провел много времени в коме.