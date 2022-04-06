К поискам пропавшей в Коми 19-летней девушки подключились спасатели

По предварительной информации, у девушки были проблемы в семье.

Сотрудники "Спас-Коми" осмотрели местность на наличие следов человека, проверили береговую линию, тропинки в районе п. Озерный. В поисках использовали квадрокоптер и снегоходы. Поиски не принесли результатов.

Приметы девушки: рост — 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы — рыжие, глаза зеленого цвета. Она была одета в бордовую куртку, розовую кофту, серые джинсы, черные дутые сапоги и серую шапку. С собой у нее была коричневая сумка.

Напомним , девушка пропала 23 марта. 2 апреля о розыске объявили волонтеры отряда "Лиза Алерт". Поисковики распространили ориентировку на девушку, а также просьбу к автомобилистам просмотреть записи на видеорегистраторах.

5 апреля на поиски пропавшей в Печоре 19-летней Милены Авдониной отправился отряд "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС. Об этом сообщил "Комиинформ" .

5 апреля на поиски пропавшей в Печоре 19-летней Милены Авдониной отправился отряд "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС. Об этом сообщил "Комиинформ".

Напомним, девушка пропала 23 марта. 2 апреля о розыске объявили волонтеры отряда "Лиза Алерт". Поисковики распространили ориентировку на девушку, а также просьбу к автомобилистам просмотреть записи на видеорегистраторах.

Приметы девушки: рост — 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы — рыжие, глаза зеленого цвета. Она была одета в бордовую куртку, розовую кофту, серые джинсы, черные дутые сапоги и серую шапку. С собой у нее была коричневая сумка.

Сотрудники "Спас-Коми" осмотрели местность на наличие следов человека, проверили береговую линию, тропинки в районе п. Озерный. В поисках использовали квадрокоптер и снегоходы. Поиски не принесли результатов.

По предварительной информации, у девушки были проблемы в семье.