Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12%

Сбербанк продолжает прием заявок по льготной ипотеке — при этом не делит заявки клиентов, подающих до и после вступления в силу постановления Правительства РФ. Кроме того, Сбербанк установит ставку по программам льготной ипотеки ниже ориентира, указанного в постановлении Правительства РФ: новая ставка в банке по программе «Господдержка 2020» составит от 11,7%.

Все заявки будут автоматически обновлены под новые условия льготной ипотеки: процентная ставка, максимальная сумма кредита, первоначальный взнос и статус заявки будут доступны в личном кабинете онлайн на Domclick.ru. Новую заявку на льготную ипотеку клиенту подавать не нужно.

По программам с господдержкой (в том числе по двум документам) размер первоначального взноса составит от 15% стоимости недвижимости. Также по программе «Господдержка 2020» сроком на 3 месяца будет увеличена максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Ленинградской области и Санкт-Петербурга с 3 до 12 миллионов рублей, для остальных регионов – с 3 до 6 миллионов рублей.

Сбер также напоминает, что все выдачи по программам господдержки до 6 апреля (включительно) осуществляются по текущим условиям. Сбербанк рекомендует клиентам, которые хотят зафиксировать ранее одобренные условия, выйти на сделку до 6 апреля включительно.

Николай Васев, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона Домклик: