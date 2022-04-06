В одном из гипермаркетов Сыктывкара убрали ограничения на продажу сахара

В столице Коми снова можно купить больше трех пачек сахара в одни руки. А также можно приобрести другие продукты, на которые наложили ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе гипермаркета "Лента".

В сообщении сказано, что повышенный спрос и интерес перекупщиков почти сошел на нет. В связи с этим, руководство сети приняло решение снять ограничения на некоторые товары. Тем не менее, в гипермаркете сохранили ограничение на покупку средств личной гигиены – не более пяти упаковок на товар.