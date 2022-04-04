Билеты на самолеты станут дешевле: сколько стоит улететь из Сыктывкара на юг

Одна из российских авиакомпаний пообещала снизить цены на "майские" билеты. “Pro Город Сыктывкар” узнал, сколько теперь стоит улететь из столицы Коми на юг и другие популярные направления страны.

С помощью сервиса поиска авиабилетов мы узнали, сколько стоит улететь из Сыктывкара в апреле и в мае. Средние цены согласно сервису: