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Билеты на самолеты станут дешевле: сколько стоит улететь из Сыктывкара на юг

Билеты на самолеты станут дешевле: сколько стоит улететь из Сыктывкара на югФото из архива PG11.ru

Одна из российских авиакомпаний пообещала снизить цены на "майские" билеты. “Pro Город Сыктывкар” узнал, сколько теперь стоит улететь из столицы Коми на юг и другие популярные направления страны.

С помощью сервиса поиска авиабилетов мы узнали, сколько стоит улететь из Сыктывкара в апреле и в мае. Средние цены согласно сервису:

Сыктывкар – Санкт-Петербург (прямой)
Сейчас - 4300 рублей
В мае - 3700 рублей

Сыктывкар – Москва (прямой)
Сейчас - 5200 рублей
В мае – 4200 рублей

Сыктывкар – Казань (с пересадкой)
Сейчас – 9300 рублей
В мае – 8700 рублей

Сыктывкар – Ростов-на-Дону (с пересадкой)
Сейчас – 9400 рублей
В мае – 8700 рублей

Сыктывкар – Краснодар (с пересадкой)
Сейчас – 8900 рублей
В мае – 7000 рублей

Сыктывкар – Сочи (с пересадкой)
Сейчас – 11 500 рублей
В мае – 9200 рублей

Сыктывкар – Анапа (с пересадкой)
Сейчас – 11000 рублей
В мае – 9000 рублей

Сыктывкар – Симферополь (с пересадкой)
Сейчас – 9100 рублей
В мае – 8900 рублей

Заявляется, что компания снизит цены на перелеты на 30 процентов, однако по данным видно, что это не так. Сейчас скидка составляет лишь порядка 10 процентов. 
 

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