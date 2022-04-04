Билеты на самолеты станут дешевле: сколько стоит улететь из Сыктывкара на юг

Одна из российских авиакомпаний пообещала снизить цены на "майские" билеты. “Pro Город Сыктывкар” узнал, сколько теперь стоит улететь из столицы Коми на юг и другие популярные направления страны.
С помощью сервиса поиска авиабилетов мы узнали, сколько стоит улететь из Сыктывкара в апреле и в мае. Средние цены согласно сервису:
Сыктывкар – Санкт-Петербург (прямой)
Сейчас - 4300 рублей
В мае - 3700 рублей
Сыктывкар – Москва (прямой)
Сейчас - 5200 рублей
В мае – 4200 рублей
Сыктывкар – Казань (с пересадкой)
Сейчас – 9300 рублей
В мае – 8700 рублей
Сыктывкар – Ростов-на-Дону (с пересадкой)
Сейчас – 9400 рублей
В мае – 8700 рублей
Сыктывкар – Краснодар (с пересадкой)
Сейчас – 8900 рублей
В мае – 7000 рублей
Сыктывкар – Сочи (с пересадкой)
Сейчас – 11 500 рублей
В мае – 9200 рублей
Сыктывкар – Анапа (с пересадкой)
Сейчас – 11000 рублей
В мае – 9000 рублей
Сыктывкар – Симферополь (с пересадкой)
Сейчас – 9100 рублей
В мае – 8900 рублей
Заявляется, что компания снизит цены на перелеты на 30 процентов, однако по данным видно, что это не так. Сейчас скидка составляет лишь порядка 10 процентов.