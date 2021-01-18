Мобильный оператор Tele2 подводит итоги работы направления big data за 2021 год

Эффект от реализации внешних и внутренних проектов по аналитике вырос год к году до 1,7 млрд рублей. Доход от внешней монетизации увеличился на 45%. Драйверами роста выручки стали продукты для финансовых организаций и предложения для рынка рекламы. Tele2 также запустила коробочные решения на основе геоаналитики, расширила сотрудничество с госзаказчиками и усилила направление антифрода в дирекции по аналитике больших данных.

Рекламное направление стало лидером по темпам роста выручки в 2021 году. Существенный рост – более чем в 2 раза – произошел в продуктах лидогенерации для различных индустрий бизнеса, особенно в банковской отрасли (карточные продукты, потребительское кредитование). Для финансовых организаций традиционно был популярен дефолтный скоринг, рост в целом коррелировал с ростом самого рынка кредитования. В то же время усилилась потребность в банковском антифроде: по данным Банка России, каждый второй россиянин хотя бы один раз сталкивался с мошенниками.

В 2021 году Tele2 выделила самостоятельное продуктовое направление «Антифрод». В фокусе – продукты для внешнего рынка и внутреннего использования. С учетом мировых тенденций компания сосредоточится на особенно актуальных темах, таких как:

борьба с социальной инженерией (подменные номера, кол-центры мошенников);

идентификация фишинговых сайтов;

защита абонентов от спамеров;

различные модели фродового скоринга (банки, e-commerce).

В прошлом году Tele2 запустила первые коробочные продукты геоаналитики. Это прежде всего платформа для анализа туристического потока и портрета гостя территории. Аналитический портал Tele2 актуален ведомствам и предпринимателям, которые планируют привлекать туристов, развивать инфраструктуру или оптимизировать транспортные потоки. Потенциальные клиенты – администрации городов и регионов, проектные офисы по туризму и транспорту, владельцы гостиниц и ресторанов, туристические агентства. Платформа содержит десятки аналитических отчетов, которые непрерывно дополняются. Клиент может самостоятельно посмотреть нужную информацию: оценить общую численность туристов в регионе и динамику туристического потока и определить сезонность поездок, создать рейтинг «домашних» регионов туристов. Платформа также позволяет составить портрет туриста, увидеть тип транспорта прибытия и длительность пребывания путешественника.

В отчетный период Tele2 развивала сотрудничество с государственными заказчиками. Оператор подписал соглашение с МЧС России об информационном и экспертно-аналитическом партнерстве. Стороны договорились о взаимодействии в создании стандартов обмена информацией, разработке инновационных технологий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, совершенствовании схем связи и оповещения при возникновении ЧС. Пилотными регионами по оценке населения, попадающего в зону ЧС, являются Приморский и Краснодарский края, а также Ростовская область. Эти регионы объединяет высокий риск возникновения происшествий из-за сложного рельефа местности и особенностей погодных условий.

Антон Мерзляков, директор по аналитике больших данных Tele2: