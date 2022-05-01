В Сыктывкаре стоимость проезда на пригородных автобусах сравняют с городской

В столице Коми рассмотрят возможность сохранить цены на автобусы до пригородных поселков на уровне городских. Предложение рассмотрят на следующем заседании постоянных комиссий Совета депутатов Сыктывкара, пишет "Комиинформ".

Проект предполагает порекомендовать перевозчикам на маршрутах регулярных перевозок № 102 "Автостанция-Максаковские дачи", № 103 "Автостанция - Мырты-Ю", № 105 "Автостанция-общество "Здоровье", № 109 "Железнодорожный вокзал - Мырты-Ю", № 126 "Орбита - Максаковские дачи" в период с 01.05.2022 по 09.10.2022 применять стоимость проезда за одну поездку в размере предельного максимального уровня тарифа на перевозки пассажиров в городском сообщении.