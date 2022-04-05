Рядом с жилым домом в центре Сыктывкара нашли тело человека

В столице Коми обнаружено тело человека. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщает "КП-Коми".
По информации источника, возле дома №80 на улице Ленина прямо под окнами нашли тело человека. Сейчас не месте происшествия работают полиция и медики.
"Тело погрузили в чёрный мешок. Повезли на судебно-медицинскую экспертизу. До этого он возле магазина автозапчастей лежал, накрытый покрывалом. Зеваки стояли и показывали на крышу дома", — рассказала очевидица.
Что произошло, пока не ясно. Подробности сейчас выясняются.