Рядом с жилым домом в центре Сыктывкара нашли тело человека

В столице Коми обнаружено тело человека. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщает "КП-Коми".

По информации источника, возле дома №80 на улице Ленина прямо под окнами нашли тело человека. Сейчас не месте происшествия работают полиция и медики.