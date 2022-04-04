Коми оказалась в "лидерах" по убыли населения в России

Аналитики поместили Коми на 77 место в демографическом рейтинге российских регионов. Об этом свидетельствует исследование РИА "Новости".

Согласно данным экспертов, население Коми все убывает с каждым годом. Такая же картина еще в 64 регионах России. Сейчас в республике живет более 803 тысяч человек, если ориентироваться на данные на 1 января. В 2022 году показатель миграционного роста сохраняет отрицательное направление. Только за 2019-2021 годы цифра стала меньше на 15,37 тысяч человек.