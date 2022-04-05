В Сыктывкаре планируют строить новый ЖК: почему общественность против

В конце марта в сети появились эскизы нового жилищного комплекса, который хотят построить на пересечении улиц Тентюковская и Петрозаводская. Проблема заключается в том, что жители близлежащих домов уже несколько лет требуют новую зеленую зону в Орбите и именно на этом месте. Портал “Pro Город Сыктывкар” разобрался в проблеме и узнал позицию всех сторон конфликта.
История противостояния
Несколько лет назад на пересечении улиц Петрозаводской и Тентюковской была необлагороженная зеленая зона. Здесь жители близлежащих домов гуляли вместе с собаками и отдыхали. Но позже появились слухи, что в этом месте готовится строительство нового жилищного комплекса “Республика”. Жители города обратились в прокуратуру и администрацию города за разъяснениями.
Выяснилось, что эта зона сдана в аренду с 1995 года по 2020 год и принадлежит она “Ассорти +”. Там хотели построить автостоянку, но слухи о строительстве дома не утихали.
В 2017 году жители Орбиты вышли на протест против точечной застройки Сыктывкара, однако это не помогло спасти желанную территорию – все деревья там вырубили и построили большую парковку.
Возобновление действий
Но в 2022 году конфликт вновь начал разгораться. Сначала в сети появились эскизы проекта застройки жилищного комплекса, а позже жители Орбиты заметили геодезистов, которые делали замеры.
– Территорию, за которую жители города боролись 5 лет и надеялись на обустройство там сквера для всех слоев населения, решили застроить многоэтажным домом в 14 этажей. Именно эту информацию мы доносили с первых дней сопротивления, именно эту территорию мы просили изъять из аренды торгово-строительной компании, которая в собственности у компании "Ассорти+", именно эту территорию администрация города Сыктывкар обещала нам в своих письмах обменять, чтобы вернуть муниципальные земли. Но, как мы и сообщали, парковка, нужна была только для фикции, другими словами - “прихватизации” народной земли и дальнейшей застройки многоэтажки, — пишут в группе “За комфортный Сыктывкар”.
Позиция застройщика
Мы связались со строительной компанией “Лидерстрой”, которая принадлежит Забровскому М.Е. Там нам заявили, что “гуляющий в Интернете” эскзиз – всего лишь набросок. Однако там не опровергли, что готовят стройку жилищного комплекса. Просто дизайн-проекта еще не существует.
А в комментариях к записям группы “За комфортный Сыктывкар” с критикой готовящейся стройки появился некто Никита Гузов. Данные поиска выдают, что он – вероятный инженер и представитель “Лидерстрой”. Сам же Никита не отрицает свою причастность к строительной компании. Вот что он пишет:
– Строительство этого дома только положительно скажется на инфраструктуре Орбиты. Объект будет учитывать благоустройство прилегающей территории, на которой будет расположена пешеходная зона для вечерних прогулок с зоной отдыха и архитектурными формами. За границами участка будет устроена парковочная зона. Основная часть здания будет высотой 12 этажей. 14-этажными будут только два подъезда для придания эстетичного вида дому, замыкающему квартал. Объект привлечет предпринимателей сферы услуг. Это будет удобно для жителей всех прилегающих домов. Кроме того, многие жители, которые хотят жить в Орбите и обновить свою квартиру, также смогут это сделать с реализацией своих желаний, – отметил Никита Гузов.
На это в его адрес посыпался шквал критики от жителей Орбиты. Однако представитель застройщика постарался ответить всем. К примеру, вот его позиция по поводу того, что жителям прилегающих домов будет закрывать вид новая многоэтажка:
– Я в целом вижу всегда больше положительного, чем отрицательного. Уровень ответственности любого застройщика перед людьми всегда выше, чем просто бизнес. Возможно, вы недовольны, ввиду того, что дом закроет вид вам из окна. В таком случае есть возможность у компании рассмотреть некий трейд-ин на квартиру. А в целом от этого никто и нигде не застрахован, – рассказал инженер.
Также представитель упрекнул жителей Орбиты в эгоизме.
– Во все времена строители были самими крайними. Почему развитие инфраструктуры должно в полной мере лежать на плечах застройщиков? То есть Орбита застраивалась лет 30, и тут все проблемы один дом усугубил. Интересная система двойных стандартов получается. Например, с бывшим рынком. Каждый второй житель Орбиты жаловался на рынок в центре, Его убрали. Начали строить дом – опять все плохо. Это не конкретно проблема в этом строительстве. Это эгоизм каждого, который проявляется везде по-разному.
Как строительство этого ЖК скажется на Орбите
Мы попросили урбаниста Дмитрия Махова рассказать, как строительство этого здания повлияет на инфраструктуру района:
"ЖК увеличит нагрузку на инфраструктуру и социальные объекты
Увеличение плотности населения в первую очередь скажется на нагрузке на дорогу и общественный транспорт. Людей в автобусах станет больше: из-за этого будет больше дискомфорта и социального напряжения. Основная часть маршрутов из "Орбиты" в город до сих пор обслуживают перевозчики на маловместительных и некомфортных ПАЗиках. Пробок станет чуть больше, и от них пострадают все.
Соответственно, это нагрузка на ближайшие социальные объекты: школы, детские садики, поликлиники, секции дополнительного образования, спортивные и культурные центры, которых нет в микрорайоне и надо ехать в центр города. Потом горожане будет просить о расширении и строительстве новых дорог, которые никак не спасут от пробок. Это десятки миллионов рублей, которые могли бы пойти на ремонт тротуаров и обновление всех автобусных павильонов.
Двор-парковка
Судя по гуляющему в сети проекту, двор – это сплошная парковка. В Сыктывкаре есть примеры ЖК по концепции "двор без машин". Она позволяет спокойно выходить из подъезда, не бояться, что могут сбить. А также не надо будет слушать шум и дышать запахами автомобилей, которых и так много из-за двух крупных городских артерий: улиц Петрозаводская и Тентюковская. Застройщик мог сделать подземный паркинг для удобства жителей, но это дополнительные расходы и сложности для него. Так как нет эскизов будущего дома, мы не знаем, какая будет детская площадка. Будет ли она учитывать потребности детей младшего школьного возраста и подростков. Также хочу отметить, что детская площадка располагается близко к окнам, а это значит, что будет регулярный шум и детские крики, особенно летом, когда окна открыты 24/7.
И ещё, какая бы площадка ни была, она будет только для жителей этого дома, они могут просто не пускать детей из соседнего дома. В Сыктывкаре жители ЖК "Графика" в своё время закрыли вход на спортплощадку, в том числе из-за того, что её посещают "чужие" дети.
Расположение здания испортит вид при въезде в Орбиту.
Большое здание будет выбиваться из въездного «треугольника» с улицы Тентюковская. Оно будет давить и брать на себя всё внимание. Здание закроет собой одну из достопримечательностей Сыктывкара - коми орнамент на фасаде здания. Если обратить внимание, дома на Петрозаводской 38 и Тентюковской 81 построены симметрично и образуют входные ворота в микрорайон «Орбита». Как показала практика, новые дома в этом районе смотрятся чужими и инородными. Пример тому ЖК «Луч» и дом на Лыткина 31. Важно сохранить первоначальный архитектурный стиль «Орбиты».
Нет места отдыха для горожан.
Этот участок в шаговой доступности для всего района "Орбита". У жителей нет места для ежедневного отдыха, развития и общения между собой. Найти новую землю для строительства дома проще, чем для большого и хорошего общественного пространства.
Владелец этого участка может продать землю администрации города. И поспособствовать в развитии зоны отдыха, например, строительством небольших торговых павильонов под кафе и стрит-фуд. Еще может назвать сквер своим именем и войти в историю города, но, видимо, заработать пару миллионов приоритетней".
Что думает администрация
Активисты Станислав Штралер и Дмитрий Махов встретились с вице-мэром Сыктывкара Александром Можеговым, чтобы прояснить ситуацию по поводу спорного участка в Орбите.
Общественники предложили мэрии выступить с инициативой к собственнику, чтобы обменять на любой другой свободный земельный участок. А на этой зоне обустроить парк, так как в Орбите нет рекреационных зон и в них очень нуждаются люди.
Но на встрече Александр Можегов заявил, что сейчас нужных участков для обмена практически нет. Те места, которые освобождаются после сноса ветхих домов, можно использовать только под социальные нужды. Впрочем, вице-мэр предложил активистам подключится к подбору подходящих для обмена участков. Также Александр Можегов отметил, что нужно подключить депутатов Госсовета к этому вопросу.
– Предлагаю также выработать параметры будущего дома, к примеру, по этажности, чтобы на этом месте не появился дом, не вписывающийся в облик Орбиты. И мэрия и общественники заинтересованы в этом, поэтому поле для совместной работы у нас большое, – отметил Александр Можегов.
Как отметил активист Станислав Штралер, администрация сейчас находится в тупике: территорий, которые нужны застройщику для обмена, не осталось, денег на выкуп подходящих тоже нет.
Надежда на Госсовет
Активисты отметили, что тенденция с подобными застройками может привести к катастрофе. Уже сейчас в городе практически не осталось мест для строительства зеленых рекреационных зон.
Но депутаты Госсовета могут рассмотреть проекты о дополнительной финансовой поддержке города для строительства подобных территорий. Правда, предыдущие обращения по поводу спорного места в Орбите ни к чему не привели: там заявили, что это вопрос муниципалитета, а не республиканского масштаба. Станислав Штралер считает, что это не так.
– В Коми есть очень много таких зон, которые очень нужны жителям своих районов. И это проблема республиканского масштаба. Было бы хорошо, если бы Госсовет рассмотрел проект о выделении средств на выкуп территорий у частных собственников, – заключил активист.