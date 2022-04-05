В Сыктывкаре планируют строить новый ЖК: почему общественность против

В конце марта в сети появились эскизы нового жилищного комплекса, который хотят построить на пересечении улиц Тентюковская и Петрозаводская. Проблема заключается в том, что жители близлежащих домов уже несколько лет требуют новую зеленую зону в Орбите и именно на этом месте. Портал “Pro Город Сыктывкар” разобрался в проблеме и узнал позицию всех сторон конфликта.

История противостояния

Несколько лет назад на пересечении улиц Петрозаводской и Тентюковской была необлагороженная зеленая зона. Здесь жители близлежащих домов гуляли вместе с собаками и отдыхали. Но позже появились слухи, что в этом месте готовится строительство нового жилищного комплекса “Республика”. Жители города обратились в прокуратуру и администрацию города за разъяснениями.

Выяснилось, что эта зона сдана в аренду с 1995 года по 2020 год и принадлежит она “Ассорти +”. Там хотели построить автостоянку, но слухи о строительстве дома не утихали.

В 2017 году жители Орбиты вышли на протест против точечной застройки Сыктывкара, однако это не помогло спасти желанную территорию – все деревья там вырубили и построили большую парковку.

Возобновление действий

Но в 2022 году конфликт вновь начал разгораться. Сначала в сети появились эскизы проекта застройки жилищного комплекса, а позже жители Орбиты заметили геодезистов, которые делали замеры.

– Территорию, за которую жители города боролись 5 лет и надеялись на обустройство там сквера для всех слоев населения, решили застроить многоэтажным домом в 14 этажей. Именно эту информацию мы доносили с первых дней сопротивления, именно эту территорию мы просили изъять из аренды торгово-строительной компании, которая в собственности у компании "Ассорти+", именно эту территорию администрация города Сыктывкар обещала нам в своих письмах обменять, чтобы вернуть муниципальные земли. Но, как мы и сообщали, парковка, нужна была только для фикции, другими словами - “прихватизации” народной земли и дальнейшей застройки многоэтажки, — пишут в группе “За комфортный Сыктывкар”.

Позиция застройщика

Мы связались со строительной компанией “Лидерстрой”, которая принадлежит Забровскому М.Е. Там нам заявили, что “гуляющий в Интернете” эскзиз – всего лишь набросок. Однако там не опровергли, что готовят стройку жилищного комплекса. Просто дизайн-проекта еще не существует.

А в комментариях к записям группы “За комфортный Сыктывкар” с критикой готовящейся стройки появился некто Никита Гузов. Данные поиска выдают, что он – вероятный инженер и представитель “Лидерстрой”. Сам же Никита не отрицает свою причастность к строительной компании. Вот что он пишет: