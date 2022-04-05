В здании бывшего роддома в Сыктывкаре будут учить кадетов

Более чем 100-летнее здание бывшего роддома на улице Бабушкина передали благотворительному фонду при Свято-Вознесенской храме на 49 лет. Теперь там будет располагаться воскресная школа. Последние 5 лет строение пустовало, сообщают "Известия Сыктывкар".

Предполагается, что занятия в православной школе начнутся в 2023 году. В новой православной школе будут заниматься дети с 5 по 11 класс в две параллели. Дети в одной параллели будут проходить обучение по программе «Русской классической школы», основанной на традициях отечественного образования. В другой параллели будут воспитывать будущих кадетов.