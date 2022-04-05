Житель Коми оставил пациентов больницы без ИВЛ ради 400 рублей

60-летнего Интинца признали виновным в краже. Он вырезал девять метров кислородного трубопровода городской больницы, по которому снабжались аппараты ИВЛ. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Как выяснилось, ночью 13 октября 2020 года мужчина отправился к больнице. Он вырезал часть магистрального кислородного трубопровода, прекрасно понимая, что трубопровод обеспечивает подачу кислорода на аппараты ИВЛ. Затем он отправился в пункт приема металлолома и отдал украденное за 400 рублей.