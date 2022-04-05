В Коми массово ищут работников, которые готовы к командировкам

В Коми всего за последний месяц замечен резкий спрос на работников, готовых к командировкам. Это почти вдвое больше, чем в этот же период 2021 года, сообщают аналитики портала hh.ru.

Как выяснили эксперты, на начало апреля 2022 года наибольшее число вакансий с возможностью командировок размещено в сфере строительства и недвижимости (32% от общего количества вакансий), в сельскохозяйственной отрасли (29%) и в области продаж (20%).