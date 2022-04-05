В Коми массово ищут работников, которые готовы к командировкам

В Коми всего за последний месяц замечен резкий спрос на работников, готовых к командировкам. Это почти вдвое больше, чем в этот же период 2021 года, сообщают аналитики портала hh.ru.
Как выяснили эксперты, на начало апреля 2022 года наибольшее число вакансий с возможностью командировок размещено в сфере строительства и недвижимости (32% от общего количества вакансий), в сельскохозяйственной отрасли (29%) и в области продаж (20%).
В основном работодатели ожидают, что будущие специалисты имеют опыт работы от 1 до 3 лет (61% вакансий) и готовы работать полный рабочий день (83%). Еще 10% работодателей предлагают работу вахтовым методом.
Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях с возможностью командировок на 20 тысяч рублей больше, чем в вакансиях без разъездного характера, и составляет 70 тысяч рублей.